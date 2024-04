Ritrovata ragazza scomparsa a Loro Ciuffenna grazie all’intervento coordinato delle forze di soccorso

Ieri, un pomeriggio di apprensione si è trasformato in sollievo a Loro Ciuffenna, quando una giovane ragazza, precedentemente segnalata come scomparsa, è stata ritrovata sana e salva vicino alla sua abitazione.

Il ritrovamento è stato il felice epilogo di un’intensa operazione di ricerca che ha visto la collaborazione di diverse forze di soccorso.

La denuncia di scomparsa, presentata dalla madre della ragazza presso i Carabinieri, ha immediatamente attivato il protocollo prefettizio per la ricerca di persone scomparse. Rispondendo prontamente all’allarme, i Vigili del Fuoco di Arezzo, insieme a una squadra specializzata del distaccamento di Montevarchi, si sono mobilitati per dare avvio alle operazioni di ricerca.

L’efficacia dell’intervento è stata massimizzata dall’impiego di risorse tecnologicamente avanzate, tra cui l’Unità di Comando Locale (UCL) con personale esperto in Topografia Applicata al Soccorso (TAS), l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Arezzo, e diverse unità equipaggiate con droni per la ricerca aerea.

Questo dispiegamento di forze ha dimostrato l’importanza dell’integrazione tra le varie specializzazioni e tecnologie nel gestire situazioni di emergenza.

Il lieto fine si è concretizzato intorno alle 20.30, quando un passante ha rinvenuto la giovane nei pressi della sua casa, in buono stato di salute.

Il suo ritrovamento ha portato sollievo non solo alla famiglia ma a tutta la comunità, preoccupata per le sorti della ragazza.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, sono intervenuti il Soccorso Alpino, il personale sanitario del 118 e i volontari della protezione civile, tutti coordinati in un’operazione che ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della pronta reazione in situazioni di potenziale pericolo per i cittadini.