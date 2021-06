Spunta frase offensiva del deputato incaricato dell’interrogazione su Rossella Angiolini

Cencio dice male di straccio, questo proverbio toscanissimo forse fotografa un qualche nesso tra Rossella Angiolini – già presidente di centrodestra della commissione Pari Opportunità della Provincia di Arezzo, dimissionatasi o fatta dimissionare, dopo il post galeotto su “quelle zoccole di femministe di sinistra”– e l’on.Walter Verini – il deputato umbro incaricato dal PD di Arezzo di presentare un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Istruzione sull’avvocatessa aretina, per chiederne la sospensione dall’insegnamento – .

Chi l’avrebbe mai detto ma spunta una frase relativamente vecchia di Verini, detta durante una trasmissione Mediaset del 2019, divenuta un caso nazionale, andato avanti per settimane, con tanto di richiesta di intervento del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e da parte del segretario Nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, dopo una immediata reazione indignata, coralmente manifestata da quanti presero molto male quella dichiarazione televisiva, giudicandola offensiva, diffamatoria, lesiva della dignità di un’intera comunità.

Chi l’avrebbe mai detto, eppure è così, tanto è vero che chiunque può accertarsene, andando su Wikipedia.

Troverà molte notizie sulla significativa carriera politica dell’ onorevole tifernate, parlamentare da tre legislature consecutive dal 2008, e, se vorrà, potrà soffermarsi sul capitoletto intitolato Dichiarazioni diffamatorie, in cui si legge:

Il 16 aprile 2019, negli studi di Mattino Cinque, interpellato a proposito dei recenti arresti nella Sanità in Umbria, dichiara: “L’Umbria non è Casal di Principe, l’Umbria è civiltà“, tale affermazione ha suscitato sdegno e indignazione, in particolare tra gli abitanti di Casal di Principe, colpiti direttamente dalle parole diffamatorie, basate su luoghi comune, del deputato.

Il sindaco di Casal di Principe Renato Natale ha invitato Verini alla rettifica, il quale ha invece continuato a sostenere la propria tesi, precisando: “L’Umbria non è come la Casal di Principe del passato, ai tempi dei Casalesi.

Quella Casal di Principe che il sindaco Renato Natale ha contribuito a bonificare e risanare guidando la città con trasparenza e passione civile“.

Il tentativo di porre rimedio alla frase diffamatoria è stato vano, tant’è che il sindaco Natale dichiara: “Anche nella Casal di Principe del passato c’era chi lottava contro i criminali, ci sono ben 4 medaglie d’oro al valore civile.

Non si tratta di parlare bene di me, ma di non parlare male della mia città.

Penso che dovrebbe solo con umiltà riconoscere di aver detto una stupidaggine”.

Chi l’avrebbe mai detto che il proverbio toscano Cencio dice male di Straccio, forse, fotografa davvero (ma ovviamente casualmente e in un contesto completamente diverso ) un nesso fra Rossella Angiolini – autrice del famoso post sul dramma della povera Saman, giocato sulla frase di significato offensivo verso le femministe, in particolare, ma tutte le donne in generale – e Walter Verini – il parlamentare Pd, incaricato dal PD di Arezzo e dal segretario provinciale Ruscelli di persona, di interpellare il ministro dell’Istruzione allo scopo di fare smettere l’Angiolini anche di insegnare- il quale parlando in televisione dei guai giudiziari del Pd umbro, dichiarò un qualcosa giudicato di significato diffamatorio.

E chi l’avrebbe mai detto! Verini,no, lui in persona, no, non l’ha detto nel filmato in cui parla della Rossella Angiolini e la mette in croce; il segretario provinciale PD neanche, no, Ruscelli non ha fatto alcun cenno a questa vicenda.

Una vicenda che sembra avere un nesso ma che non ha la presentazione delle scuse, come nesso in comune con il caso del post su “quelle zoccole di femministe di sinistra”.

Le scuse, ecco, parliamone per concludere.

Rossella Angiolini le ha presentate, anche se il segretario provinciale PD di Arezzo le giudica “apprezzabili ma tardive, avvenute quando la vicenda è diventata un caso nazionale”.

Chi non le presentò mai, anche se gli erano state reiteratamente richieste, è il parlamentare che interpellerà il ministro sull’Angiolini, adesso anche in forse come insegnante e già cacciata dalla presidenza delle Pari Opportunità della Provincia.

Non si capisce bene se richieste dalla presidente della Provincia o le ha date lei, per non mettere in difficoltà la Silvia Chiassai, su questo Ruscelli ha ragione a dire che “il centrodestra di Arezzo non è in grado di coordinarsi neppure in sede di dichiarazione”.

Walter Verini, a differenza della Angiolini, non le presentò. Le fece il segretario Nazionale del PD Zingaretti, al suo posto.

Chi l’avrebbe mai detto!