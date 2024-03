Incidente sul lavoro sulla SS 73: operaio investito da un’auto in galleria Piffarino

Nel primo pomeriggio di oggi, un tragico incidente ha scosso la zona della SS73, dove un giovane operaio di 29 anni, dipendente della ditta di manutenzione locale, è stato investito da un’auto in transito all’interno della galleria Piffarino, tra le Ville e Palazzo del Pero.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 12:37, quando l’operaio stava svolgendo i suoi compiti lavorativi lungo la strada statale.

Il 118 è stato prontamente allertato, e l’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo è intervenuta sul posto.

Il giovane lavoratore è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato, con una valutazione di codice 2, indicante un livello di gravità moderata.

Le autorità competenti, inclusa la Polizia Municipale di Arezzo e il Personale Infortunistico della Strada in Luoghi di Lavoro (PISLL), sono giunte sul luogo dell’incidente per eseguire i necessari rilievi di legge e indagare sulle cause dell’accaduto.