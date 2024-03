Operazione di controllo dei Carabinieri: due deferimenti e azioni preventive in provincia

Durante il recente fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Cortona, hanno condotto una serie di operazioni mirate nei comuni di Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino.

L’obiettivo principale era quello di intensificare i controlli nei luoghi di aggregazione, con particolare attenzione agli orari serali e notturni.

Durante le attività di controllo, oltre a identificare un centinaio di persone, sono stati controllati numerosi esercizi commerciali e luoghi di ritrovo.

Come risultato delle operazioni, due persone sono state deferite in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolico superiore a 0,8 gr/lt. Inoltre, un individuo è stato segnalato all’Ufficio Tossicodipendenze della Prefettura per possesso di cocaina, destinata all’uso personale.

Il servizio non si è limitato alla sola prevenzione dei reati legati all’alcol e alla droga, ma ha anche affrontato i reati predatori, come i furti in abitazione e le rapine.

Per questo, sono stati impiegati militari di entrambe le Compagnie, utilizzando autovetture istituzionali e mezzi civili.

Inoltre, sono stati effettuati controlli sulla correttezza dello stile di guida degli utenti stradali, durante i quali sono state controllate 54 persone e 28 autoveicoli.

Durante tali controlli sono state elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada, con il ritiro di 2 patenti e il sequestro amministrativo di un’auto guidata da uno dei due denunciati per guida in stato di ebbrezza.