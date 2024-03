Piazza (molto) Grande

Presentiamo con entusiasmo Marco Grosso, un talento poliedrico che si unisce alla nostra squadra dell’Ortica.

Giornalista indipendente, critico musicale e scrittore di spicco, Marco porta con sé un bagaglio di esperienze e una visione unica nel mondo dell’arte digitale.

Oltre alla sua eccellenza nel giornalismo e nella critica musicale, Marco è un artista digitale straordinario.

Con il suo studio e sviluppo di quadri digitali utilizzando l’intelligenza artificiale e la riprogrammazione avanzata, ha ridefinito il concetto stesso di espressione artistica.

Il suo stile personale di immagini è diventato un punto di riferimento nel panorama artistico contemporaneo.

Marco collabora attivamente con varie realtà artistiche ed editoriali italiane indipendenti, che hanno riconosciuto il valore delle sue creazioni utilizzandole come copertine di libri, dischi e poster.

La sua capacità di tradurre emozioni e concetti complessi in opere visive straordinarie lo rende un asset prezioso per qualsiasi progetto creativo.

Con il suo ingresso nella nostra testata, siamo certi che Marco contribuirà in modo significativo all’innovazione e alla diversificazione del nostro contenuto, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei nostri lettori con la sua creatività senza confini.

Benvenuto a bordo, Marco Grosso!