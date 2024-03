Controlli incisivi del Gruppo CC Forestale di Arezzo: 5 illeciti riscontrati durante le Fiere di Mezza Quaresima

Le Fiere di Mezza Quaresima di Sansepolcro, evento radicato nella tradizione locale e coinvolgente per diverse regioni del centro Italia, sono state recentemente teatro di intensi controlli da parte dei Carabinieri Forestali.

Tra il 14 e il 17 marzo, i militari del Gruppo CC Forestale di Arezzo hanno presidiato l’area, mettendo in luce 5 illeciti legati a violazioni delle norme igienico-sanitarie, alimentari e commerciali.

Questi controlli sono stati necessari per contrastare atteggiamenti contrari alla legge che miravano a massimizzare il profitto a spese degli acquirenti, dei consumatori e della concorrenza.

Il Gruppo CC Forestale, supportato dai tecnici della AUSL Toscana Sud-Est e dalla Polizia Municipale di Sansepolcro, ha vigilato attentamente per garantire la qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.

Durante le ispezioni, è emerso un caso di particolare rilevanza, dove un espositore è stato sanzionato penalmente per aver messo in vendita formaggi e salumi in cattivo stato di conservazione, esponendo i consumatori al rischio di consumare alimenti potenzialmente dannosi per la salute.

Inoltre, sono state contestate due sanzioni amministrative da 4.000 euro ciascuna per mancata esecuzione dell’autocontrollo sulla corretta conservazione dei prodotti alimentari, una sanzione di 1.000 euro per aver esercitato la ristorazione senza l’autorizzazione necessaria, e una sanzione di 5.000 euro per aver venduto abbigliamento e accessori senza regolare autorizzazione, danneggiando gli altri espositori che avevano pagato il tributo per il posteggio.

L’obiettivo di questi controlli è stato chiaro: garantire la qualità dei prodotti, la sicurezza dei cittadini e l’equilibrio del mercato, tutelando sia i consumatori che i produttori e i commercianti responsabili.

Queste azioni riflettono l’impegno dei Carabinieri Forestali nel proteggere la comunità e preservare l’integrità del commercio locale.