Il torrente Solano si prepara ad ospitare i Campionati mondiali di pesca sportiva

Attività ferventi caratterizzano le sponde del Solano nel comune di Castel San Niccolò, mentre l’entusiasmo cresce in vista del Campionato del Mondo di pesca alla trota in torrente con esche naturali per nazioni e club.

L’Associazione Pescatori Casentinesi si impegna a preparare il terreno per l’evento, mentre il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno continua l’importante lavoro di manutenzione del tratto.

L’Associazione Pescatori Casentinesi non si risparmia nell’assicurare che il torrente sia pronto ad accogliere l’evento di rilievo internazionale.

Dopo aver installato la segnaletica necessaria, i membri dell’associazione si dedicano con impegno alla pulizia delle sponde, rimuovendo i rifiuti abbandonati da altri.

Mentre si avvicina la data del campionato, l’attenzione si concentra sulla preparazione del campo gara, dove si svolgerà la prestigiosa competizione sportiva.

Dal 4 al 7 aprile, i migliori pescatori del mondo si sfideranno in una gara emozionante che si preannuncia di richiamare numerosi appassionati e turisti.

Il presidente dell’Associazione Pescatori Casentinesi, Nicola Venturini, esprime gratitudine per l’opportunità offerta dall’evento e sottolinea l’importanza di utilizzarla al meglio per il beneficio del territorio. Con la pratica della pesca no kill durante il campionato, si mira a rendere l’area ancora più attrattiva per gli amanti della pesca sportiva.

Parallelamente, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno continua il suo lavoro di manutenzione ordinaria del tratto del Solano.

Questa attività è parte di un impegno più ampio per la gestione oculata del fiume, in collaborazione con l’associazione locale e altri attori del territorio.

L’area designata per il campionato è soggetta a particolare attenzione da parte del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, che garantisce una manutenzione regolare.

Questo impegno fa parte di un quadro più ampio di valorizzazione del territorio, promosso anche attraverso il Contratto di Fiume Casentino H2O, che coinvolge numerose parti interessate pubbliche e private.

L’evento rappresenta non solo un’opportunità sportiva, ma anche un riconoscimento per il lavoro svolto dall’associazione locale e dal Consorzio di Bonifica nell’ambito della gestione sostenibile dei corsi d’acqua e del territorio circostante.

Con orgoglio e anticipazione, il territorio si prepara ad accogliere il mondo per questa prestigiosa competizione di pesca sportiva.