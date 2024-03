Figli delle stelle

I minerali contenuti nelle nostre cellule umane sono presenti anche nell’intero universo! Il calcio, il ferro, lo zolfo e tutti gli altri minerali sono gli stessi minerali presenti sulla Luna, su Marte, su Venere e Giove, su ogni corpo creato nell’universo! Il ferro è lo stesso di quello presecte sulla Luna e sull’universo.

Cosi per tutti gli altri minerali.

I minerali si sono formati nell’Universo, Terra compresa, pochi secondi dopo il Big Bang (teoria formazione dell’Universo)

Nella Terra la comparsa della vita ha utilizzato i minerali, dando origine al modello di vegetali, pesci, animali, microrganismi che noi conosciamo!

In altre parti dell’universo gli stessi minerali possono essere stati utilizzati per generare altre forme di vita, diverse dalla Terra!

La creazione dell’universo ha quindi una base costante di atomi, molecole in ogni sua parte!

I minerali costituiscono una presenza diffusa e costante in noi e in tutto l’universo: base chimica in grado di generare la vita, pur in forme diverse dalla nostra, ma contenente stessi minerali! Non siamo nati per caso, dentro di noi e’ contenuta la storia della creazione della Terra e dell’Universo intero!

I minerali con la dose maggiore presenti nel corpo umano sono: calcio, fosforo, sodio, potassio, magnesio e zolfo. Ricordiamo il ferro per i globuli rossi, lo iodio per la tiroide.

CALCIO

Il principale minerale e’ il calcio, depositato nelle ossa.

Ne possiedano circa 1.5 Kg.

Due sono gli ormoni che governano il metabolismo del calcio: vitamina D e paratormone! Quando la vitamina D e’ bassa, e’ alto il paratormone.

In questa condizione il calcio lascia le ossa e si forma la osteoporosi, ossa fragili!

FERRO

Abbiamo 4 grammi di ferro nel nostro corpo, ma guai se manca!

Con poco ferro si ha anemia, profonda stanchezza, mancanza di memoria.

Consiglio di eseguire le analisi: sideremia, ferritina, trasferrina per verificare il personale metabolismo del ferro. Buona giornata in salute.