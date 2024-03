Tre incidenti stradali in provincia: sei persone ferite

Montevarchi: tre auto coinvolte, tre persone ferite

A Montevarchi, alle 17:12 di oggi, in via Marconi si è verificato un incidente stradale coinvolgendo tre veicoli.

Secondo quanto riportato dal 118, tre persone sono state coinvolte nell’incidente: due donne di 84 e 49 anni, e un uomo di 19.

Tutti e tre sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso della Gruccia con le ambulanze della Misericordia di San Giovanni Valdarno e della Misericordia di Loro Ciuffenna.

Sul posto sono intervenuti anche l’automedica del Valdarno e la Polizia Municipale di Montevarchi.

San Giovanni Valdarno: collisione tra due veicoli, due persone ferite

Un altro incidente si è verificato lungo la SP Lungo Arno di San Giovanni Valdarno alle 17:18, coinvolgendo due auto e due persone.

Una donna di 53 anni e un uomo di 24 anni sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso della Gruccia con le ambulanze della Misericordia di Cavriglia e della Misericordia di Castelfranco.

Sulla scena sono intervenuti anche i Carabinieri.

Sansepolcro: pedone investito sulle strisce, uomo di 76 anni ferito

Infine, a Sansepolcro, alle 18:55, un uomo di 76 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali lungo il viale Osimo.

È stato trasportato in codice 2 al Pronto Soccorso della Valtiberina dall’ambulanza infermierizzata della Croce Rossa di Sansepolcro.

Gli incidenti stradali hanno richiesto la pronta risposta dei servizi di emergenza, dimostrando l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme del codice della strada per prevenire tragedie simili.