Esordio col botto per l’Amen SBA che batte Legnaia

Al Palasport Estra amaranto stoici a battere avversari e difficoltà

Amen Scuola Basket Arezzo-Cantini Lorano Legnaia Firenze 66-55.

Parziali: 15-14; 37-31; 49-40

Amen: Lici 6, Veselinovic 5, Lanucci ne, Rossi 20, Nica ne, Calzini ne, Furini ne, Terrosi 4, Castelli 3, Giommetti 6, Pelucchini 8, Provenzal 14. All. Evangelisti Ass. Liberto

Cantini Lorano: Pinarelli 7, Baldasseroni 4, Catalano 6, Pracchia 2, Merlo 7, Susini 8, Baldinotti ne, Riboli, Sakellariou 12, Del Secco 8, Nikoci 2, Scampone 6. All. Zanardo Ass. Armellini e Caimi.

Vittoria nella prima giornata di campionato per l’Amen Scuola Basket Arezzo che regola al termine di una gara molto combattuta la resitenza della Cantini Lorano Firenze.

Coach Evangelisti deve rinunciare a Fornara che non riesce a recuperare e con Veselinovic in non perfette condizioni per un colpo subito in allenamento.

Inizio equilibrato con la SBA che guidata dai punti di Rossi riesce a tenere la testa avanti a fine primo quarto (15-14), poi i ragazzi di coach Evangelisti hanno il merito di prendere qualche lunghezza di vantaggio grazie ad una tripla di Provenzal.

Grande sacrificio difensivo per l’Amen che comunque riesce a limitare gli esterni avversari ed andare negli spogliatoi avanti 37-31, anche grazie all’impatto positivo dell’esordiente Terrosi.

Nel terzo quarto sono tanti gli errori in fase offensiva da entrambe le parti, a trarne giovamento sono gli aretini che si portano sul 49-40 al 30′.

Ultimo quarto super combattuto, Legnaia aumenta l’intensità e mette in difficoltà gli amaranto.

La reazione amaranto è guidata da 5 punti di Provenzal e da due triple consecutive di Rossi che spaccano la partita dando il +12 al quintetto di casa.

La gestione difensiva degli ultimi minuti è praticamente perfetta con l’Amen che strappa un prezioso successo con il punteggio finale di 66 a 55.

Una prestazione di carattere che dà fiducia in vista di un campionato che si preannuncia molto combattuto, ovviamente sarà importante recuperare Fornare e la miglior condizione di Veselinovic per dare maggiori rotazioni e soluzioni a coach Evangelisti.

Domenica 9 Ottobre prima trasferta di campionato a Quarrata con palla a due alle ore 18.

Ufficio Stampa

Amen Scuola Basket Arezzo