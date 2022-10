Auto della Usl, ma che eleganza!

Cittadini vigili, cittadini informati, cittadini attenti al proprio territorio e alla cosa pubblica.

Fortunatamente sempre più si va dissolvendo la dicitura del gregge che voleva tutti acefali e ossequiosi alle disposizione del capibastone.

Questo breve, ma significativo pistolotto per commentare quanto abbiamo ricevuto da un nostro lettore.

Si tratta di foto che ritraggono in un parcheggio della nostra città auto dell’azienda sanitaria la USL Toscana Sud Est, la nostra tanto per essere chiari.

Cosa ha colpito il nostro lettore e così noi?

Il modello delle auto: Fiat 500 ed una Jeep.

Ora, dopo l’osservazione, sono d’uopo alcune considerazioni.

Cinquecento, city car dal costo non proprio economico la cui utilità, in questo caso, non ci convince troppo visto il servizio che è chiamata a svolgere che, immaginiamo, sia quello di trasportare in città personale amministrativo.

Questa auto, molto amata dai giovani, ha un abitacolo piccolo e, francamente, poco si addice per il costo ad una azienda sanitaria che fino a ieri, ma alcune ancora oggi, fa girare il personale sanitario su sgangherate Fiat Panda o Uno.

E abbiamo detto tutto.

Poi, il direttore generale o chi per esso spieghi ai cittadini a cosa verve la Jeep?

A quale servizio è adibita o sarà adibita?

Perché, con tutta l’immaginazione possibile, noi non sappiamo collocarla.

Insomma, anche in questo caso ravvisiamo tanto sperpero di danaro pubblicoche potrebbe essere impiegato diversamente in sanità.

Ah a proposito, ci viene in mente di chiedere sempre al direttore generale o chi per esso che fine hanno fatto le moto mediche in dotazione al pronto 118 perché, al di là di qualche uscita, che ne esaltava l’agilità e la funzionalità ne abbiamo perso le tracce!

Anche in quel caso, crediamo che l’acquisto non sia stato proprio azzeccato o forse qualcuno voleva togliersi la voglia di fare un giretto in moto.

Il cittadino vigile ed il cittadino attento si aspettano delle risposte così noi.