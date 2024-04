L’Under 14 della Scuola Basket Arezzo terza al Trofeo Garbosi

Un risultato straordinario per i ragazzi di coach Vezzosi e per la società amaranto

La formazione Under 14 Elite della Scuola Basket Arezzo ha conquistato il terzo posto al prestigioso Trofeo Garbosi di Varese disputato nei giorni di Pasqua.

Il percorso dell’Under 14 SBA, inserita nel girone D, è cominciato con un successo contro Malnate Bugs, la società che ha ospitato la squadra amaranto durante il Torneo, poi i ragazzi di coach Vezzosi hanno dovuto affrontare una delle compagini più quotate, il BBG Gallarate.

Alla fine la Scuola Basket Arezzo è riuscita ad avere la meglio per 67 a 63, conquistando la certezza dell’ingresso nelle prime quattro battendo anche la Virtus Luino.

Nella semifinale contro l’Olimpia Milano gli amaranto giocano una partita con grandissima determinazione riuscendo a lottare punto a punto fino alla fine, quando la bravura della squadra milanese ha fatto la differenza nei secondi finali.

Nell’ultima partita la SBA non ha abbassato la guardia riuscendo a recuperare le giuste energie per battere anche la Blu Orobica Bergamo e conquistare con grande merito il terzo gradino del podio risultato di grande risonanza per la Scuola Basket Arezzo al cospetto delle migliori squadre giovanili d’Italia.

Il commento di coach Vezzosi: “Io, la mia squadra e la mia società siamo veramente orgogliosi di aver rappresentato Arezzo in un torneo così importante, probabilmente il più importante d’Italia.

Voglio prima di tutto ringraziare le società Pistoia Basket 2000 e Basket Reggello per i prestiti di Matteo Branchetti, Tommaso Pasqui e Gianni Pierallini, che hanno giocato alla grande. Voglio ringraziare il Malnate basket che ha ospitato con tutti gli onori i nostri ragazzi.

E voglio ringraziare anche tutti i miei ragazzi di Arezzo che sono stati eccezionali .

Fatti questi ringraziamenti dovuti abbiamo disputato un grande torneo.

Abbiamo battuto Malnate poi la seconda della Lombardia Gavirate del grande prospetto Pietro Cucco.

Poi abbiamo battuto Luino e affrontato in semifinale la squadra piu forte d’Italia l’ imbattuta Armani Milano prima della Lombardia e candidata assoluta a numero 1 d’Italia.

Bene, qui abbiamo disputato una partita strepitosa 42 a 41 all’intervallo 81 a 76 per Milano il finale.

Sempre punto a punto.

Sul 73 pari ad 1,38 dalla fine un paio di decisioni dubbie e una bomba di Milano tirata con grande freddezza hanno deciso la partita.

Ma i complimenti che abbiamo avuto anche dagli stessi avversari mai abituati a giocare punto a punto sono stati superiori ad una vittoria.

Nella finale per il terzo posto, dopo un inizio un po’ titubante dovuto ancora alle scorie della partita di Milano, siamo saliti di colpi e vinto nettamente.

Avevamo 15 ragazzi e in 3 partite su 5 sono riusciti a metterli in campo tutti e tutti hanno risposto adeguatamente.

Ci tengo anche a dire che nelle 2 partite in cui sono riuscito a farne giocare solo 10 chi non è entrato è solo per un discorso fisico, perché tecnicamente ci poteva stare benissimo.

Ho spiegato bene questo ai ragazzi.

Queste grandi prestazioni ci spingono sempre a fare di meglio e a confrontarsi col le realtà più blasonate.

Un grazie infine agli organizzatori del Torneo che ci hanno invitato e hanno creduto in noi”.

Molto soddisfatto anche il Presidente Castelli: “Sono estremamente orgoglioso del risultato ottenuto dai nostri ragazzi al Torneo Garbosi, manifestazione di fama nazionale a cui partecipano le migliori squadre italiane.

Ce la siamo giocata alla pari con formazioni della portata dell’Olimpia Milano o altre come Gallarate reputate dagli addetti ai lavori tra le prime d’Italia.

Questo traguardo ci da’ pieno slancio per il finale di stagione e la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta, perché con questa squadra proveremo a fare cose importanti anche il prossimo anno.

Voglio fare i complimenti a coach Vezzosi, a tutti i ragazzi e ringraziare i genitori che sono sempre presenti”.

Risultati

Qualificazione

Malnate Basketball – Scuola Basket Arezzo 46-70

BBG Gallarate – Scuola Basket Arezzo 63-67

Virtus Luino – Scuola Basket Arezzo 55-73

Semifinale

Olimpia EA7 Milano – Scuola Basket Arezzo 81-76

Finale 3°-4° Posto

Scuola Basket Arezzo – Blu Orobica Bergamo 72-63

Scuola Basket Arezzo: Allegretti, Bettini, Branchetti, Caneschi, Castellano, Contu, Del Pianta, Fratagnoli, Gambini, Marcelli, Marchetti, Pasqui, Pierallini, Risaliti, Scoscini. All.Vezzosi