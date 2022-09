E’ iniziato il valzer delle passerelle e promesse elettorali

Ovvia, puntuale come un orologio svizzero, il collaudato copione della passerella e della recita delle promesse in campagna elettorale ha avuto inizio.

Cominciamo col raccontarvi quella più grossa in ordine di tempo, ma necessita una premessa.

Nel nostro articolo del 13 agosto Il “Gigi”, il più migliore assai! avemmo l’ardire di evidenziare come le amministrazioni di sinistra, che si sono susseguite alla guida di questa città e provincia, hanno una grossa responsabilità che riguarda lo stallo della rete di comunicazione del territorio.

In particolare, sottolineammo proprio il non aver colto, nel mentre veniva costruita la ferrovia direttissima, l’opportunità di dotare questa provincia di una stazione sull’alta velocità.

Un gravissimo errore politico/amministrativo di cui oggi paghiamo le pesanti conseguenze!

Lo scorso 29 agosto in quel di Cortona il segretario del PD, Enrico Letta durante un incontro elettorale come leggiamo in un post su facebook del candidato locale «Ieri sera a Cortona il Comitato che si batte per la realizzazione della stazione ‘MedioEtruria’, ha presentato la petizione su cui sono già state raccolte oltre 5000 firme al segretario del Pd Enrico Letta, durante un incontro elettorale nei pressi di Cortona.

Come ha spiegato il segretario, “la possibilità di cogliere questa opportunità passa attraverso il fatto che ci sia una rappresentanza di territorio in grado di al meglio ottenere questi risultati”.

Io mi sono messo a disposizione della coalizione di centrosinistra in queste elezioni proprio per garantire la massima forza alla rappresentanza del territorio.

E sono lieto che dalla mia iniziativa di qualche anno addietro e dal tavolo tecnico che io contribuii a far nascere siano state poste le premesse su cui oggi pensare di poter costruire un percorso che possa portare alla realizzazione dell’opera.

Ringrazio il Comitato SAVA per il lavoro che sta facendo e vi ricordo che la petizione è disponibile sulla piattaforma»

Ora, caro il mi Giustone, come affettuosamente ti chiamano dalle tue parti, tu in politica ci stai dai tempi del biberon ed è storia che hai ricoperto incarichi su incarichi, ma è mai possibile che solo ora ti rendi conto di quanto sia importante questo servizio per il territorio?

Forse, aver cercato di sbiancare i giaguari e pettinato le bambole ha fatto perdere di vista i problemi reali.

Ben vengano i comitati, le raccolte firme, gli incontri e le passerelle, ma non saranno certo questi a smuovere le montagne.

La Politica, quella con la maiuscola, che progetta il futuro non la si vede da tempo, infatti, dopo il Fanfani Amintore non vi è stato più nessuno che ha rappresentato e lavorato per questo territorio.

Ad majora

La Vespa