La Juventus Next Generation si conferma tabù per l’Arezzo: vittoria bianconera per 1-0

L’Arezzo non riesce a sfatare il tabù Juventus.

I bianconeri si impongono per una rete a zero in una gara che ha visto gli uomini di Indiani partire subito di gran carriera e dannarsi l’anima sino all’ultimo secondo per poter, almeno, portare a casa un pari.

Pronti via e sono subito i padroni di casa a mancare una occasione per portarsi in vantaggio con Coccia che si invola e supera diversi avversari per poi passare la palla in area dove Gucci ferma la palla si gira e tira ma sbaglia mira.

Passano solo dueminuti ed è ancora l’Arezzo ad avere una chiara occasione ancora con Gucci.

Guccione libera benissimo Gaddini il quale crossa in area dove Gucci a due passi dalla porta tira alto.

Al 17’ l’occasione più ghiotta.

Gaddini approfitta di un errore di un difensore ospite per correre verso l’area di rigore e trovarsi solo davanti a Daffara.

Bravissimo il portiere a deviare ma ingenuo l’attaccante a non approfittare di tale occasione.

Goal mancato goal subìto.

La regola si avvera.

La Juventus passa in vantaggio con Guerra al 28’ quando il centravanti supera un Lazzarini che non riesce a difendere la palla e mette alle spalle di Trombini.

Se fino a questo momento il pari pareva stretto figuriamoci andare al riposo sotto di una rete.

Nella ripresa i padroni di casa faticano di più anche perché i bianconeri arretrano difendendosi con una linea a 5 chiudendo tutti gli spazi e attendono di andare via in contropiede.

Al 2’ Trombini compie un autentico miracolo su incursione del neo entrato Cerri.

L’Arezzo ha diverse occasioni per riportare in parità la gara ma le spreca malamente.

Poco prima della mezz’ora Gucci è anche sfortunato.

Supera il suo avversario e con Daffara in uscita lo supera con bellissimo pallonetto che va a stamparsi sulla traversa, rientra in campo ma alle spalle dell’attaccante amaranto che non può ribattere a rete solo davanti alla porta.

Una vera giornataccia.

L’Arezzo ci prova sino alla fine in un arrembaggio che però non porta i frutti sperati e si che di palle goal ne crea diverse.

La più pericolosa nel recupero sempre con Gucci che, in una mischia sulla linea di porta, a due passi da Daffara, calcia ma il portiere ferma proprio sulla linea.

Purtroppo la giornata non felice degli avanti amaranto, ed un po’ di sfortuna, ha vanificato la bella prova fornita.

Nulla cambia però nella classifica e nelle ambizioni della squadra che mantiene saldamente il suo posto nei play off con possibilità immutate di poter scalare quel gradine che le permetterebbe di giocare tra le mura amiche almeno la prima gara.

Arezzo-Juventus Next Generation 0-1: highlights fotografici