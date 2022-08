Il “Gigi”, il più migliore assai!

Questa volta non una storia, ma una riflessione sugli ultimi Sindaci che hanno amministrato Arezzo.

Qualche giorno fa ci ha lasciati l’ing. Luigi Lucherini che, per un mandato e mezzo, è stato sindaco di Arezzo.

Alla notizia della dipartita nei social si è assistito ad un fiume in piena di messaggi che ne esaltavano l’operato amministrativo, l’eleganza della persona nonché la professionalità dell’ingegnere.

Tutto vero e condivisibile.

Personalmente questa notizia mi ha sollecitato una riflessione che voglio condividere con voi ed è questa: l’ingegnere è stato un buon sindaco.

Sotto la sua guida la città è letteralmente mutata.

Da gran paesone qual era, nel volgere di poco, ha assunto la dimensione di città.

Fino ad allora i sindaci che l’hanno preceduto, di provenienza socialista e di centro, a mio modestissimo avviso, hanno solamente mantenuto la dimensione di piccola e grigia città di provincia.

Il sindaco Ducci alla guida della città per oltre un ventennio, tra gli anni Settanta e Ottanta, considerato da tanti un sindaco illuminato, sempre a mio modestissimo giudizio, è stato uno dei peggiori e vi dico velocissimamente perché; egli ha isolato la città e la provincia.

Sotto la sua amministrazione, l’economia girava, al Governo vi erano referenti importanti, ma nulla ha fatto e mosso perché Arezzo si giovasse di quel momento.

Ma vi è di più: in quegli anni si stava costruendo la direttissima, la provincia di Arezzo è stata attraversata per un lungo tratto, ma è l’unico territorio che non è stato beneficiato di una stazione.

Oggi se quella stazione ci fosse avremmo qualche problema in meno.

Sempre negli anni Ottanta la Valdichiana aretina era stata scelta per ospitare un grandissimo parco divertimenti.

Anche allora il niet di chi era al governo locale fece sfumare l’occasione.

E sappiamo come è andata a finire.

Sulle giunte Vannucci e Ricci, é meglio sorvolare: non pervenuti.

Poi, alla guida del capoluogo, arriva l’ingegnere, ma il benessere di quegli anni sta diventando un ricordo.

Tuttavia, come suo primo merito vi è quello di aver strappato lo scranno più alto, per la prima volta, alla egemonia della sinistra.

Siamo nel 1999 da lì a qualche mese si inaugurano, dopo un lunghissimo restauro, il ciclo degli affreschi di Piero della Francesca.

Il mondo arriva ad Arezzo ed Arezzo, sotto la guida di Gigi, come affettuosamente viene chiamato, non si fa sorprendere impreparata.

Nel primo mandato il Sindaco imprime una svolta decisa.

La città è accogliente, ordinata, cresce.

Sono anni d’oro.

L’anello viario è di questo periodo.

Il completamento ancora lo aspettiamo!

La buca delle nane in piazza del popolo, eredità della sinistra, diventa un parcheggio e così tante altre opere.

Poi, lo scivolone.

A metà legislatura finisce il mandato per le vicende che tutti sappiamo.

Si ritorna alle urne e vince il nipotissimo.

Gli anni che seguiranno, per la città di Arezzo, sono i peggiori dal dopoguerra: immobilismo totale, poche idee e confuse.

Anzi, c’è di più: Fanfani non esita a metà del secondo mandato a lasciare la carica di sindaco per il posto di consigliere nel CSM.

Prima l’ambizione personale poi il bene della collettività.

Purtroppo questa è diventata la politica: non è più servizio, ma ben altro.

Di nuovo elezioni e vince per una manciata di voti Ghinelli.

Le speranze si riaccendono anch’egli è ingegnere, ma c’è di più: è considerato il delfino di Lucherini.

Tutti speravamo che riprendesse quell’opera di ammodernamento, ma così non è stato.

Si ripiomba nel buio che più buio non c’è e, a detta di tanti, sta superando il Fanfanulla ed è tutto dire!

Questa breve riflessione, un piccolo omaggio, ad un signore di altri tempi che ha avuto la ventura o la sventura di essere Sindaco di Arezzo.