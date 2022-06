Arezzo città del casino: 2022 edition

La nostra città in estate diventa una discoteca all’aperto, dove, complice la fine delle scuole e il riversarsi a piede libero di sera degli studenti in “congedo”, ogni occasione è buona per fare un gran casino.

Locali, localetti, circoli e circolini, il livello di decibel serali, specie nel week end, è a livelli assurdi.

Anche quest’anno abbiamo la discoteca – ristorante in città, il “Fuori Menù”, che come l’anno scorso, dopo una certa ora e fino a tardi si trasforma in una bolgia danzante, più sere alla settimana, con volumi assordanti, che si sentono forti anche in diverse zone della città.

Il dj grida ogni 3 X 2 al microfono “Fuoooorrriiii Meeennnnùùùù”, ma dopo tre volte credo che la gente l’abbia capito no ?

Un bel controllo sui decibel andrebbe fatto, per vedere se è regolare o meno, così come per l’orario in cui mettono la musica a tutto fòco.

Ieri sera poi le campane del Duomo hanno suonato a tutta forza per più di un ora, con una specie di celebrazione religiosa fatta con l’altoparlante, che si sentiva forte, anzi fortissima in gran parte del Centro Storico.

Addio Riposo.

Alla fine me sa che sarò proprio il Saracino quello che farà meno casino

(o almeno per poco tempo), o no ?

Non è che adesso Arezzo deve diventare una festa a Ibiza per tre mesi, si può anche pensare che la gente continua a lavorare e che alla sera vuole stare tranquilla, e non avere il Papetee sotto casa.<

La movida va benissimo, ma se non diventa molesta.

E ci pare che lo stia diventando, purtroppo.