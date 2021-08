Chi fermerà la musica ? (audio)

Ad Arezzo impazza ultimamente un certo locale, teoricamente un ristorante, in realtà luogo ove molte tardone, milf e “puttani da balera” si ritrovano per raccattarsi a vicenda, tra una mangiata e una bevuta.

Si cena, ma ma a quanto pare a una certa ora diventa una vera e propria discoteca, visti i volumi assordanti della musica, che disturbano molte persone anche a chilometri di distanza.

Si sente in zona Marchionna e in via Francesco Redi, fino a chi abita in Colcitrone nella parte più aperta verso lo stadio.

Il decreto Covid non ha previsto la riapertura delle discoteche, ma dal volume della musica e dagli inviti del DJ ad alzare le mani, e scatenarsi in “pista” parrebbe il contrario.

La parte del locale all’aperto che si affaccia verso la Marchionna, Villa Severi e anche oltre, è costretta a subire gli sproloqui del disc jockey di turno con la musica a palla fino all’una di notte, che continua a urlare “su le mani su le braccia e il nome del locale” (probabilmente non è in grado di intrattenere in modo diverso se non urlando a squarciagola le solite cose) e che si conclude quasi sempre intorno all’una, con le urla al microfono di qualche cliente alticcio, che riesce a svegliare anche quelli che hanno il sonno più profondo.

Sarà il caso che l’Arpat intervenga per misurare i decibel e qualcun altro che verifichi la situazione normativa, dato che non è stata concessa la riapertura delle discoteche ?

I Pooh si chiedevano chi poteva fermare la musica, speriamo che vengano individuati, per la buona pace dei cittadini che devono riposare tranquilli.