Polfer: in un anno 68 arresti, denunce, sequestri e molti salvataggi

239.605 le persone controllate, 68 arrestati e 675 indagati: è questo il primissimo bilancio di fine anno dei controlli della Polizia ferroviaria del Compartimento Polfer Toscana grazie anche al maggior impegno connesso all’attività “anti covid”.

Numerosi anche i sequestri: 41 armi, 23 da taglio e 18 improprie nonché circa 19 grammi di cocaina, 67 di eroina e quasi 5 kg di hashish.

Durante l’anno sono state impiegate 16.011 pattuglie in stazione e 1.039 a bordo treno. Sono stati presenziati complessivamente 1.814 convogli ferroviari.

Sono stati inoltre predisposti 683 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

L’attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori, si è tradotta in 250 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, in 114 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie. Tale articolato dispositivo ha consentito il recupero di oltre 100 Kg del cosiddetto “oro rosso” di provenienza illecita, e la denuncia di 9 soggetti.

Nel 2021 gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato 115 persone scomparse, di cui 110 minori.

Quest’anno tante le storie a lieto fine e diversi i salvataggi, sia di viaggiatori che, non rispettando le regole di comportamento hanno messo a repentaglio la propria incolumità, sia di persone colte da malore, così come tante le vite salvate sui binari.

Ad Arezzo è stato rintracciato un giovane che, dopo aver lasciato un biglietto, si era allontanato dalla comunità dove risiedeva.

Poiché il ragazzo era solito camminare lungo la linea ferroviaria, sono stati immediatamente allertati, tramite le Ferrovie dello Stato Italiane, tutti i convogli in transito ed è stato chiesto il concorso nelle ricerche ai Vigili del Fuoco per tentare di individuarlo con l’impiego di un elicottero.

Tramite la geolocalizzazione del telefono e l’accurata descrizione fornita, il ragazzo è stato rintracciato dalla Polizia ferroviaria.

Il giovane, che è apparso visibilmente smarrito, è stato confortato e tranquillizzato dai poliziotti e poi affidato ai sanitari per le cure del caso.

