Oscar Green a due aziende aretine: la prima birra al carciofo e il pecorino in trincea

Economia circolare, aumento di qualità e produttività, differenziazione, focalizzazione, ecosostenibilità.

C’è questo e di più tra gli Oscar Green della Toscana, giovani imprenditrici ed imprenditori che hanno affrontato le difficoltà derivanti dalla pandemia tuffandosi nell’innovazione, nella ricerca e nella creatività.

Dall’agrievidenziatore alla prima birra al carciofo, dal pecorino in trincea al drone impollinante, dal patto di resilienza per la Montagna Pistoiese alla canapa 5.0 HI-TECH, sono le 6 idee dei giovani geni creativi che in Toscana hanno sfidato la crisi causata dal Covid, premiate con l’Oscar Green Toscana 2020, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato alla quattordicesima edizione che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura, inventandosi prodotti e servizi innovati rigorosamente ‘Made in Toscana’.

Ecco i vincitori aretini:

CATEGORIA CAMPAGNA AMICA

Vincitore Valentina Rossiello – azienda Agricola La Colmata, Monte san Savino (AR)

Birra Morellina, la prima birra al carciofo prodotta in Toscana.

Nonostante il difficile momento causato dall’emergenza Covid, Valentina ha voluto fare un nuovo passo per dare valore aggiunto all’azienda, così da un momento spontaneo di condivisione con mamma Antonietta, ha pensato di creare la prima birra al carciofo e farla diventare subito “Made in Colmata”, l’agriturismo di famiglia.

La scelta del carciofo nasce dal fatto che questo ortaggio è la produzione aziendale di punta.

Con la “Birra Morellina” l’azienda va a chiudere il ciclo produttivo, rappresenta un punto di partenza per la vendita diretta, un ulteriore prodotto per gli ospiti dell’agriturismo e un tramite per attrarre attraverso le degustazioni, un nuovo target territoriale e non solo.

Con “Birra Morellina” si contribuisce alla valorizzazione del territorio, delle produzioni di eccellenza e della biodiversità. Scegliere un prodotto locale e a km zero, abbatte i consumi di petrolio e riduce le emissioni di gas ad effetto serra.

CATEGORIA CREATIVITÀ

Vincitore Ilaria Salvadori – azienda Agricola Ilaria Salvadori – Cortona (AR)

Il Fronte: storia di un pecorino in trincea.

L’idea nasce per caso una sera; estrarre il caglio dal Carciofo per fare il formaggio e farlo stagionare nelle grotte di tufo di Chiusure utilizzate durante la seconda guerra mondiale.

Questo Carciofo è famoso e di qualità ottima, per cui Ilaria decide di utilizzare due o tre fiori post frutto, li pulisce, li immerge in acqua ed estrae il liquido da usare come caglio.

Il pecorino fatto con il caglio di carciofo rimane più fresco e morbido del classico pecorino stagionato.

Intanto, vede le foto di queste grotte.

Né attrezza una, ecco li una grotta in tufo completamente scavata nel terreno perfetta per invecchiare il suo pecorino.

Risultato: pecorino a latte crudo fatto con caglio di carciofo di Chiusure, stagionato in grotta di tufo!