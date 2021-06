Malamovida: Ghinelli replica ma non fa, farà

Si ripete ma non fa.

Il sindaco Ghinelli replica e farà.

Disse Patto d’onore ai primi di maggio, arieccolo , ieri, durante l’incontro con i giornalisti, a ridire Patto d’onore.

Anzi, a voler essere giusti, Patto con la variante di Patto morale.

Ma in mezzo, nel frattempo, c’è stata una serie di: risse, scazzottate, vandalismi di ogni genere e anche l’aggressione al vigile urbano, durante la malamovida di sabato scorso.

Il calendario gregoriano, nonché il brogliaccio in cui le polizie statali e locali annotano i fattacci, depongono un po’ negativamente sull’operatività concreta del nostro sindaco.

Infatti:

è del 6/05 l’annuncio del sindaco – scrisse, non io, ma il Corriere di Arezzo – sull’ arrivo di “un “Patto d’onore” con i pubblici esercizi per la somministrazione di bevande alcoliche e la corretta gestione degli spazi pubblici a loro affidati.

A darne comunicazione ieri il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, anticipando che per questo fine settimana saranno intensificati i controlli in città”;

è di oggi , 7/06 l’annuncio del sindaco – scrive, non io, ma uno dei siti d’informazione on line – di “Un appello è stato lanciato alle categorie economiche e ai commercianti. L’intento è coinvolgerli in un patto ‘morale’ che porti a disincentivare la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, fattispecie peraltro già vietata dalla legge, e dinanzi a casi evidenti di mancanza di sobrietà.

Come termine di sottoscrizione pongo il 21 giugno, altrimenti prenderemo altri provvedimenti”.

La differenza tra il 6 di maggio e il 7 di giugno consiste in un’ unica cosa concreta: un auspicio.

Ghinelli ha indirizzato questo augurio da sindaco direttamente alla Magistratura, affinchè Il Tribunale commini una condanna esemplare.

Che tradotto significa fare tanto di mazzo a chi ha ferito il vigile urbano e a chi lo ha aiutato.

La qual cosa non è un auspicio sbagliato ma peccato che Ghinelli non sia il capo del Consiglio Superiore della Magistratura!

Intanto, da sindaco, è fermo da un mese allo stesso punto: il Patto d’Onore (ritirato fuori come se fosse il piatto del giorno) e controlli, che però abbiamo visto che non bastano.

E, allora?

Allora, il sindaco ha però enunciato ed annunciato che farà!

Farà un tavolo con la Prefettura e lo chiederà oggi stesso alla Prefetto Maddalena De Luca.

Oggi stesso, cioè a ben 8 giorni dalla rissa di venerdì sera 28 maggio e dopo il ferimento del vigile urbano di sabato 5 giugno.

Accidentaccio!

A Ghinelli non gliene va bene una che fosse una!

Capo del Csm non è e è neppure gregoriano, in modo da modificare il calendario, per far sembrare che fa e non farà.