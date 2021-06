Ricetta pepata al consiglio comunale speciale

In 11 mi hanno richiesto la pepata al consiglio comunale speciale, una ricetta non da tutti i giorni e comportante un certa difficoltà logistica, in tempi di pandemia come i nostri, nonostante stiamo uscendo dal virus anche ad Arezzo.

La pepata al consiglio comunale speciale l’ho programmata per giovedì 17 giugno e non mi mancano gli ingredienti urgenti di base, consistenti in tematiche economiche e problematiche sociali.

Però, mi manca di sapere, a pochi giorni dalla messa in tavola di questa gran pepata al consiglio comunale non ordinario, come gli interessati potranno mettere forchetta e bocca nel menù.

In presenza o a distanza?

Giacchè sono in parola con Luca, Luca Stella gestore dell’omonimo salone Stella, una gran bella location nello storico Palazzo Cavallo, mi sarei aspettata che mi avesse già fatto sapere qualcosa ma, invece, no.

Poiché, alcuni interessati mi hanno contatta e vogliono essere delucidati se la pepata al consiglio comunale speciale sarà messa in tavola in stile catering per buffet oppure in stile con consegna a domicilio, ognuno nella proprio postazione web, sollecito Luca Stella, gestore dell’omonimo locale Stella, di comunicare qualcosa, con comodo ma prima del giorno prestabilito.

Grazie