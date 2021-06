Vergognose voragini

Maremma impestata.

Devo rompere le palle sulla questione del sottopasso di via Arno.

Ma si potrà dico io, dopo anni e anni di segnalazioni, lasciare questo schifo?

Non dico mica di ricostruire un sottopasso nuovo, ma almeno di cercare di risolvere questo problema delle voragini!

A suo tempo il Comune “risolse” mettendo delle transenne.

Che purtroppo, durarono poco.

Probabilmente anche le transenne, inorridite da questo spettacolo nauseante, scapparono a zampe levate buttandosi sul tetto del primo camion che passava lì sotto.

Dato che mi sono rotto le palle, ho sguainato il telefono per girare questo breve filmato, documentando l’orrore a cui, forse, non viene messo mano perché tanto, qualcuno avrà pensato, chi vuoi che lo veda, se tanto le macchine passano là sotto?

Bene, lo vedono i disgraziati che ci passano a piedi!

Ammesso che non vengano risucchiati là sotto da qualche demone che vi alloggia, o che non si ammazzino inciampando nell’ennesima buca, anzi falla, di questa munifica Amministrazione.

Dicevo, con le palle rotte, ho fatto questo video.

Purtroppo è un po’ mosso (quando mi rompo le palle non sto tanto fermo, perché mi incazzo).

Senza parlare del marciapiede, che solo per percorrerlo, tocca schivare le frasche degli alberi che ricadono verso il suolo, all’altezza indovinate di cosa?

Delle palle, esatto.

Concludo: le centraline elettriche poste a margine dell’area circo, sono completamente in stato di abbandono (rotte, scardinate, vandalizzate), così come il terreno: pieno di erbacce che arrivano all’altezza delle suddette palle, alcova di chissà quale fauna misteriosa.

L’ho detto che mi son rotto le palle?

Maremma terremotata.

Non transenne, ma OPERE DI RIQUALIFICAZIONE!

Grazie.

E porca puttanaccia.