Benvenuto Alvise Da Mosto, eroe dei nostri tempi

Via Alvise Da Mosto, via posta in terra di frontiera tra Pescaiola e Saione, posizione tranquilla, a 200 metri. dal Polo Universitario e dall’Ospedale San Donato, come descritta negli annunci immobiliari, è poco conosciuta agli aretini, se non a quelli che vi dimorano o ci passano velocemente.

Alvise Da Mosto, chi era costui ?

Detto anche Cadamosto o Ca’ Da Mosto, in portoghese Luís o Luiz Cadamosto (Venezia, 1430 circa – Venezia, 16 luglio 1483), è stato un esploratore, navigatore e mercante di schiavi italiano. Diede il nome a un cacciatorpediniere della Regia Marina, dalla storia perigliosa.

Ebbene, lo spirito ribelle, anticonformista, cinico e spietato è tornato e si è reincarnato in Arezzo per fustigare, bastonare e ironicamente descrivere le storture e le brutture che la nostra città subisce, a causa di personaggi, spesso politici, che evidentemente in qualche modo antepongono il proprio “particulare” dinanzi alla “res publica”, con tutte le conseguenze del caso.

Tutto questo panegirico o “pippone” per dare il benvenuto nell’Ortica alla nuova penna, che saprà, come molti di noi, tenere gli occhi aperti e fustigare e bastonare quando necessario, chi di dovere.

Il mosto diventa infine buon vino, e ad Alvise brindiamo; chi sappiano continui a tremare, non ci fermiamo davanti a nulla e nessuno.

Benvenuto !!!