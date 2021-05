Le ragazze del Tennis Giotto centrano i Play Off di serie C

Tre vittorie in tre partite permettono alle ragazze del Tennis Giotto di centrare i Play Off di serie C.

La fase inaugurale del campionato ha visto la prima squadra femminile ottenere una serie di convincenti successi su Empoli Tennis School, Amici del Tennis Ronchi di Massa e Circolo I Tigli di Montepulciano che sono valsi il primato nel girone e il conseguente pass per il tabellone regionale degli spareggi per la promozione in B2.

Il primo turno dei Play Off prevede una doppia sfida di andata e ritorno in programma domenica 30 maggio e domenica 6 giugno che vedrà il Tennis Giotto opposto alla vincente tra Tc Prato e Tennis Park (Fi) in una sfida che darà poi accesso alla finale nazionale che decreterà le salite nella serie cadetta.

Il periodo positivo del circolo è stato ulteriormente arricchito dal bell’esordio in serie B1 della prima squadra maschile che, tra le mura amiche di via Divisione Garibaldi, ha fermato sul 3-3 i forti napoletani del Team Avino che tra le proprie fila schieravano tennisti di spessore internazionale come Guillermo Garcia Lopez (in passato ventitreesimo nel ranking mondiale).

I tre punti degli aretini sono arrivati in virtù delle vittorie nei singoli di Pietro Fanucci e di Guelfo Baldovinetti, e nel doppio di Federico Raffaelli con Fanucci, che hanno permesso di pareggiare con una delle squadre favorite per la vittoria del girone.

Domenica 23 maggio è in calendario la prima trasferta della B1 sul campo del Tc Pavia mentre, in contemporanea, il Tennis Giotto esordirà anche in B2 con la seconda formazione maschile che giocherà in casa con il Tc Viterbo.

Una data importante sarà anche quella di sabato 22 maggio quando il circolo vivrà il debutto assoluto nel campionato regionale di serie D di padel dove schiererà due squadre.

Le due formazioni faranno affidamento su un totale di venticinque atleti agonisti che, giocando sempre in coppia e alternandosi nei vari incontri, potranno mettersi alla prova in una competizione ufficiale.

Il primo gruppo composto da capitan Roberto D’Ippolito, Ester Baschirotto, Massimo Cioni, Alberto Donati, Andrea Faralli, Paolo Fratini, Osvaldo Fratini, Alessia Giulicchi, Laura La Grassa, Gianmaria Morelli, Gianluca Rossi, Alessandro Serafini e Marco Stancati romperà il ghiaccio ad Arezzo contro il Padel Club Villanuova di Empoli, mentre la seconda formazione con capitan Francesco Pascuzzi, Luca Benvenuti, Patrizia Felicini, Andrea Lanternini, Sandra Lanternini, Cristian Maggini, Federico Maggini, Gabriele Maggini, Michele Morelli, Andrea Nardi, Antonio Tagliaferri e Maria Paola Zavagli giocherà sul campo del Paddle Firenze.

«La partecipazione alla serie D – commenta il direttore generale Jacopo Bramani, – testimonia il consolidamento e lo sviluppo di questo sport che è arrivato ad Arezzo nel 2019 con l’inaugurazione del primo campo cittadino all’interno dell’impianto del Tennis Giotto. La crescita continua dei praticanti ha gettato le basi per riuscire, nel 2021, a formare due squadre agonistiche e a dare il via alla prima scuola padel cittadina per bambini, ragazzi e adulti».