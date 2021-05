90mila immaturi e Ghinelli

Immaturi, siamo immaturi per l’isola pedonale.

Troppo e troppi indietro di cervello per la zona maxi chiesta dai ristoratori, al fine di animare il centro di Arezzo, dopo il covid, rianimando i loro incassi, contro lo spettro della povertà incipiente, stante l’importo dei ristori e la difficoltà di rialzarsi.

Ahinoi, ci mancava anche questa bocciatura.

Alò, non ce ne risparmiamo una che fosse una.

A negare a noi l’ammissione ad una maggiore possibilità di socializzazione (e ai ristoratori qualche serata di scontrini in più) è il sindaco in persona.

Ghinelli ci dà un votaccio inappellabile in condotta.

La città non è matura, sta scritto nella pagella assegnataci dal primo cittadino.

In verità non tutti noi siamo valutati indietro in buona educazione, bontà sua.

Però, vige il principio di eguaglianza.

Di conseguenza diventiamo in blocco uguali ai casinisti.

Tutti assimilati agli irrispettosi delle regole di civiltà e di buon vivere.

Ciò in pratica significa che anche se tu non la fai fuori dal watercloset e non minzioni accostato al primo muro che ti capita in pubblico, sei un immaturo.

Anche se tu non schiamazzi, non per questo tuo contegno irreprensibile si può dire che tu sia veramente maturo.

Anche se tu esci la sera per andare a bere un drink e non ti passa neanche per l’anticamera del cervello di fare rissa, hai una condotta comunque asociale.

Dire che la città non è matura in sostanza vuol dire questo.

La pagellaccia del Ghinelli avrà più di una ragione.

Chi lo nega.

Non trascurabile, ad esempio, c’è il quieto vivere dei residenti.

E, poi, la problematica degli assembramenti, questione legata al rispetto dell’ordine pubblico durante l’emergenza sanitaria non ancora sopita.

Senza ombra di dubbio, la valutazione di immaturità generale, un pelino sommaria, si baserà su constatazioni di buon senso.

Chi lo nega, ci mancherebbe negare il casino by night.

Anzi, francamente, ci sarebbe da parlare anche del casino by day.

Di certo, però, viene spontaneo domandarsi: stare da più di cinque anni a scuola dal Ghinelli sta servendo a cosa?

La risposta ce la dà lui, il preside: la città non è ancora matura, neanche per una maxi isola pedonale.

Forse è la scuola che frequentiamo che non è buona.