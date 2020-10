Permesso ? Si, avanti, siamo già in troppi

In tutta Italia, così come ad Arezzo, se si leggono i quotidiani locali da Nord a Sud, si evince come sia diffuso un problema a cui purtroppo per ora non c’è soluzione.

Si tratta di troppi permessi di transito e sosta delle auto nelle ZTL dei Centri Storici, concessi in maniera facile e spesso non pertinente.

E i residenti del Centro Storico, che sia Arezzo, Piacenza, Verona, Gallipoli o Pesaro, si trovano vessati, sopraffatti, infastiditi da questa faciloneria nel rilasciare tagliandi a “cani e porci”.

Ad Arezzo, i dati che andrebbero aggiornati, parlano di 433 posti auto dedicati contro 5965 permessi concessi nelle aree del Centro Storico: praticamente, calcolatrice alla mano, 13 auto per ogni singolo stallo: una follia !

A rimetterci sono coloro che vivono in questa area, che si trovano a “lottare” per parcheggiare a casa propria, beccarsi le multe dei solerti vigili, che non transigono come da legge.

Ma se si hanno da portare a casa o accompagnare figli, genitori anziani, o scaricare la spesa, e in maniera sacrosanta trovare posto più o meno sotto casa, è diventata un impresa titanica.

Senza contare poi il proliferare dei tagliandi per invalidi, che spesso sono utilizzati in modo improprio: se validi unicamente con a bordo la persona con la patologia, nella maggior parte dei casi, taluni guidatori parcheggiano e circolano anche senza l’invalido.

Una furberia troppo diffusa.

Invitiamo la “riconfermata” amministrazione a porre un freno a questa brutta abitudine, riducendo i permessi ZTL a chi davvero ne ha diritto “forte”, tutelando maggiormente i residenti del Centro Storico, a volte reclusi a casa propria, con la paura di spostarsi in auto, perché non ritrovano il posto.

Problema nazionale diffuso vero, ma iniziamo da qui, che sarebbe già qualcosa.