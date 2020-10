Arezzo, le notizie di oggi: 24 Ottobre

Truffatore seriale fermato dalla polizia

Agevolato dall'utilizzo della mascherina obbligatoria, l' uomo di origine campana, ha tentato più volte di piazzare orologi di valore quasi nullo, richiedendo ingenti somme di denaro a persone anziane e malcapitati facendogli credere di essere un loro parente emigrato. Nell'ambito dei servizi organizzati per rintracciare l'autore delle tentate truffe, una pattuglia dell'Ufficio Anticrimine del Commissariato di Polizia di Sansepolcro individua un'auto con a bordo un uomo che, per il suo atteggiamento, insospettisce gli agenti i quali decidono di seguirlo mentre si sposta da Sansepolcro al vicino comune di San Giustino Umbro dove avvicina una persona anziana per tentare l'ennesima truffa. I poliziotti, bloccano il truffatore in flagranza di reato, la successiva perquisizione, consente di trovare e sequestrare 11 orologi di nessun pregio, pronti per la cessione.

L’uomo, C.S. di 43 anni, con precedenti specifici, è stato condotto presso gli uffici del Commissariato e denunciato a piede libero per tentata truffa aggravata e segnalato per l’emissione dei provvedimenti di foglio di via con divieto di ritorno nei comuni di San Sepolcro e San Giustino Umbro.

Città allagata, sottopassi, garages inondati, donna bloccata nell’auto, disagi all’ingresso dell’ospedale

Al lavoro vigili del fuoco e addetti alla manutenzione.

I vigili del fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti questa mattina in Via Amendola, per soccorrere una donna rimasta bloccata nell’auto a causa del sottopasso allagato.

La signora, rimasta incolume, è stata portata al sicuro dai pompieri

In via Anconetana, via Trento e Trieste, via Delle Conserve, non mancano le lamentele dell’annoso problema legato alla manutenzione delle fognature, numerosi gli allagamenti in scantinati e garages.

Disagi anche per gli ambulanti del mercato di via Giotto nell’allestire i propri banchi in un fiume d’acqua.

All’ingresso dell’ospedale San Donato l’acqua ha raggiunto il livello del marciapiede, chiusi i sottopassi di via Arno e di viale Amendola.

in aggiornamento