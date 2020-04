Controcorrente: i paladini del nulla

Comprendere la frustrazione di questi giorni è persino troppo facile.

E’ più difficile, invece, giustificare chi aggredisce (a parole) chiunque passi per strada di corsa in solitaria.

E’ bene chiarire che è permessa l’attività sportiva nelle vicinanze dell’abitazione.

Quindi chi corre intorno all’isolato in tenuta sportiva lo può fare.

Non è però facile farlo se ogni volta c’è qualche genio che si lamenta o si scaglia contro il malcapitato di turno.

Ci sono atleti segregati in casa che hanno bisogno di mantenere una condizione fisica dignitosa, ma anche semplici cittadini che vogliono curare la propria condizione psicofisica in questo modo.

L’unica attenzione richiesta, in questi casi, è quella di essere in solitaria.

Quindi è il caso di smettere di scagliarsi contro chi fa jogging rispettando le regole.