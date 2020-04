Andrà tutto male, eppure bisognerà venirne fuori

Una buona parte dei commercianti, quelli che da anni sono in difficoltà e quelli che hanno investito i loro risparmi per avviare un’attività.

Un gran numero di piccoli artigiani, di precari stagionali e non; di disoccupati, di occupati in nero, di giovani liberi professionisti senza più incarichi, di licenziati da corona virus, di albergatori e altri operatori che vivono di turismo, sono alla canna del gas e naturalmente chi è alla canna del gas non è certo il soggetto cui le banche spalancano le porte.

La disgrazia di queste categorie di persone/famiglie si trascinerà ben più a lungo di questo dannato virus e a poco varrà riaprire ristoranti e negozi, che dopo il primo assalto prevedibile languiranno nel vuoto pneumatico causato dalle ristrettezze economiche dei potenziali clienti.

Arezzo in particolare sta male, non tanto per i contagi che si contano su due dita ormai da molto tempo, quanto perché partiva da una condizione precedente già assai precaria. Eravamo malmessi e non pensavamo nemmeno lontanamente che saremmo finiti a bagno in questo pentolone da cannibali con tanto di fuoco acceso sotto.

E’ certamente durissima e potremo uscirne solo con interventi di sostegno economico enormi, che speriamo l’Europa (sì, quella tanto vituperata) sostenga il più possibile a fondo perduto.

Ma dovremo e potremo farcela cambiando le nostre abitudini e prestando attenzione a chi sta peggio di noi.

Occorrerà vivere modestamente, da poveri, senza vergognarsene.

In fondo in questi giorni lo stiamo già facendo in molti.

Occorrerà vigilare sulla capacità di molte famiglie di mantenersi al di sopra della soglia di dignità pur non avendo lavoro stabile.

E’ sempre vero che uniti si vince, bisognerà quindi cambiare mentalità e ragionare da comunità, più che da individui singoli. Insomma, il contrario di quello che abbiamo fatto negli ultimi tempi…