Arezzo nei Play Off con qualche speranza di passare il turno

Dopo una partita che inizialmente si era messa male, contro il Sestri Levante l’Arezzo ha mostrato ancora di passare un buon momento, facendoci vedere trame di gioco a volte fluenti e “automatizzate” che raccontano di una squadra ormai matura e che può essere un’avversaria scomoda per chiunque.

C’è da dire che il Sestri Levante non ha entusiasmato, soprattutto nei singoli, ma l’avversaria che toccherà di affrontare sabato prossimo sul campo di Alessandria, la Juventus B, non appartiene alle poche certamente superiori agli amaranto.

Ovvio, si affronterà una partita secca da dentro o fuori in cui gli uomini di Indiani giocheranno in trasferta per un solo risultato utile, quello pieno; non sarà una passeggiata, ma è un’impresa possibile.

I se e i ma, legati anche alla recente immeritata sconfitta casalinga proprio contro la Juve, contano poco.

Hanno però un significato nel momento in cui diventano stimolo per una prestazione maiuscola della squadra armata di voglia di riscatto.

Purtroppo nell’Arezzo si è infortunato Pattarello, l’attaccante più pericoloso per le avversarie, e sarà davvero difficile averlo a disposizione per la gara contro i bianconeri.

Va anche detto che nelle ultime due partite l’esterno offensivo amaranto non è apparso nelle migliori condizioni di forma e ha litigato spesso col pallone.

Chissà che non gli faccia bene un po’ di riposo…

Un aspetto negativo per l’Arezzo sarà rappresentato dall’assenza di pubblico amico, che come si sa contesta la partecipazione delle squadre “B” al campionato di serie C disertando gli spalti.

Insomma, l’ambiente non sarà dei migliori, ma l’undici di indiani ha le caratteristiche tecnico tattiche per potercela fare.

Forza Arezzo!