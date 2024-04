L’Arezzo dopo Perugia

Nelle ultime due partite l’Arezzo ha strappato due punti pareggiando con squadre superiori, almeno nei singoli.

Sostanzialmente gli uomini di Indiani hanno giocato alla pari di Torres e Perugia, dimostrando una buona condizione fisica e una altrettanto invidiabile organizzazione di gioco.

Con questi risultati gli amaranto si sono matematicamente qualificati per i Play Off, anche se nelle posizioni di rincalzo.

Era l’obiettivo di questo campionato e ci siamo, quindi gaudio, ma senza farsi troppe illusioni.

A Perugia si è vista chiaramente la differenza dei singoli in favore degli umbri e si tratta di una compagine che in campionatonon ha certo reso come si aspettava, ma l’Arezzo squadra ha mostrato di potersela giocare alla pari con le migliori e quindi nulla è vietato.

Certo, le incertezze difensive degli amaranto non sono certo una garanzia in un torneo dove le partite sono da dentro o fuori, ma non bisogna buttarsi troppo giù, perché se non altro abbiamo dimostrato che in formazione tipo anche quel reparto può difendersi bene.

Al pubblico amaranto non resta altro che divertirsi assistendo alle partite di spareggio, sempre che possano essere più di una.

Se si comincia fuori casa, com’è probabile, occorrerà vincere con una squadra arrivata meglio di noi in campionato. Impresa difficile, ma non impossibile.

L’Arezzo ha vinto a Carrara, a suo tempo…