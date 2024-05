Arezzo: anziana di 83 anni vittima di scippatori, due giovani arrestati

Un vile atto criminale ha turbato la serenità di una donna anziana nel tardo pomeriggio di ieri.

Mentre si trovava nei pressi di Saione per fare un po’ di spesa, la signora è stata improvvisamente avvicinata da tre giovani individui.

Senza alcuna esitazione, uno di loro ha afferrato con violenza la sua borsa, contenente gli oggetti più cari e personali, prima di dileguarsi nelle strade circostanti.

Il cuore della città ha risposto al grido di aiuto della vittima.

Fortunatamente, tra coloro che hanno udito le sue grida, c’era un carabiniere in congedo, che ha prontamente reagito alla situazione.

Senza esitazione, ha iniziato a inseguire i fuggitivi, segnalando l’accaduto alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Arezzo, che ha risposto con tempestività inviando rinforzi sul posto.

Grazie alla rapida e coordinata azione delle forze dell’ordine, i tre responsabili sono stati rintracciati poco distante dal luogo del crimine, nascosti all’interno di un magazzino abbandonato nella speranza di eludere la giustizia.

La borsa e gli effetti personali della donna sono stati prontamente restituiti, riportando un attimo di sollievo sulla scena del crimine.

Una volta identificati, i due adulti sono stati arrestati sul posto con l’accusa di furto con strappo in concorso, mentre il minore è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per i Minorenni di Firenze per lo stesso reato. Oggi, presso il Tribunale di Arezzo, si è svolta la celebrazione del rito per direttissima, segnando un passo importante verso la giustizia.

Questo episodio serve come campanello d’allarme per rafforzare la vigilanza e la solidarietà all’interno della nostra comunità.

Solo insieme, cittadini e forze dell’ordine, possiamo contrastare con determinazione l’escalation di comportamenti criminali e preservare la sicurezza e la serenità di tutti i nostri concittadini.