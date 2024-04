Arezzo Wave Music School: scadenza iscrizioni 10 Maggio

Torna per il secondo anno consecutivo l’Arezzo Wave Music School, un concorso dedicato a valorizzare il talento dei giovani musicisti delle scuole medie superiori di Arezzo e provincia. Organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave Italia e dall’Ufficio Scolastico Provinciale Aretino, questo progetto pilota si propone come punto di partenza per un’eventuale estensione futura in Toscana e in tutto il Paese.

Il Dirigente Provinciale Scolastico, Roberto Curtolo, sottolinea l’importanza di sostenere iniziative che promuovono il protagonismo dei giovani: “Un plauso ad Arezzo Wave che si sta spendendo nella promozione ed organizzazione di questo evento”.

Il concorso si svolge da aprile a giugno e coinvolge tutti gli studenti delle scuole medie superiori della provincia di Arezzo.

Aperto sia a partecipazioni individuali che di gruppo, con brani originali o cover, con o senza esperienza, è l’occasione perfetta per mettere in mostra la propria creatività nei generi musicali più attuali, che spaziano dal rap al rock, dal reggae alla canzone d’autore.

Partecipare è semplice: basta visitare il sito di Arezzo Wave e compilare il modulo di iscrizione al concorso.

Tra le varie sezioni disponibili, con iscrizione gratuita e aperte a ogni artista italiano, c’è anche quella dedicata all’Arezzo Wave Music School.

Le migliori 6 proposte finaliste avranno l’opportunità di esibirsi nei primi giorni di giugno al Liceo Artistico – Coreutico – Liceo Scientifico Internazionale “Piero della Francesca” di Arezzo, durante la giornata finale dell’Arezzo Wave Music School, dove verranno proclamati i vincitori di questa edizione.

Per i vincitori di quest’anno è previsto un prestigioso premio offerto da Total True Studios: i primi tre classificati avranno accesso esclusivo allo studio di registrazione e produzione musicale Total True Studios per un periodo di 2 ore.

Durante questo tempo, avranno a disposizione un team di tecnici e professionisti pronti ad assistere e supportare i concorrenti nella registrazione ottimale di parti vocali e singoli strumenti.

Questa esperienza non solo offre un ambiente professionale e attrezzature di alta qualità, ma anche l’opportunità di creare nuove connessioni e di essere influenzati da sonorità e generi diversi, grazie all’eterogeneità dei componenti di questo studio giovane e ambizioso.

Le specifiche e il regolamento di fruibilità del premio sono disponibili sul sito ufficiale. Ricordatevi: la scadenza per le iscrizioni è il 10 maggio.

Non lasciate sfuggire questa occasione unica di far emergere il vostro talento musicale!