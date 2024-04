Arezzo. la Città di Vasari: tesori bibliografici e documenti rari celebrano il genio aretino

Nel quadro delle celebrazioni per il 450º anniversario dalla morte di Giorgio Vasari, Arezzo si prepara a un’immersione nel mondo dell’artista rinascimentale con un sistema di mostre eccezionali.

Da sabato 4 maggio, la Biblioteca Città di Arezzo ospiterà “Per gloria dell’arte et honor degli Artefici: Vasari scrittore e artista immortale”, una straordinaria esposizione di antichi testi, stampe e manoscritti a cura di Elisa Boffa, che ripercorrerà la vita e l’opera del celebre pittore, architetto e storico dell’arte.

Arezzo, città natale di Vasari, diventerà il centro di un ambizioso progetto espositivo che includerà dieci mostre fino a febbraio 2025.

Questo sistema di esposizioni, intitolato “Arezzo. La città di Vasari”, abbraccerà opere monumentali, nuovi allestimenti tematici e un evento internazionale di grande portata.

Il programma prevede un’ampia varietà di mostre che spazieranno dalla Biblioteca Città di Arezzo alla Fraternita dei Laici, dal Museo Archeologico Nazionale al Museo di Casa Vasari. Attraverso questi allestimenti, sarà possibile esplorare la vita e l’opera di Vasari, sia come scrittore sia come artista, gettando luce sulle sue origini familiari, la formazione, le relazioni con i committenti e molto altro.

Il fulcro dell’iniziativa sarà una grande mostra internazionale intitolata “Giorgio Vasari.

Il teatro delle Virtù”, curata da Cristina Acidini e Alessandra Baroni, che porterà opere da importanti collezioni internazionali per evidenziare il patrimonio artistico lasciato da Vasari, sia sacro sia profano.

Ma le mostre non saranno l’unica forma di celebrazione: l’evento includerà anche itinerari sul territorio e una serie di iniziative collaterali, come concerti, visite guidate ed eventi letterari, per abbracciare appieno l’eredità poliedrica di Vasari.

In definitiva, “Arezzo. La città di Vasari” si propone di rendere omaggio al genio aretino attraverso un’esperienza culturale completa e coinvolgente, che metterà in luce l’influenza duratura di Vasari sulla sua città natale e sull’intero panorama artistico rinascimentale.