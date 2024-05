Opportunità di formazione: iscrizioni in scadenza per diventare operatori socio sanitari o Oss specializzati

Corsi per operatori socio sanitari specializzati e corsi base per operatori socio sanitari, ovvero Oss. Gli avvisi sono sul sito di Estar, ente di supporto tecnico e amministrativo della sanità toscana, e la scadenza è imminente.

C’è tempo infatti fino a mezzogiorno del 15 maggio 2024 per candidarsi al corso di specializzazione: 400 ore, costo 250 euro, riservate a chi già ha una qualifica di operatore socio sanitario.

Ugualmente scadrà alla stessa ora del 15 maggio il termine per partecipare al corso base abbreviato per diventare Oss, dedicato a chi è già addetto all’assistenza di base o possiede un titolo equipollente: anche in questo caso sono 400 ore di corso ma cinquecento euro il costo.

Per chi parte da zero ci sarà invece il corso base completo: mille ore e mille euro di iscrizione, ma c’è tempo fino al 15 giugno per candidarsi.

I posti a disposizione per Oss per il biennio 2024-2025 sono complessivamente 1140.

Del corso base, equamente ripartite tra modulo completo e modulo abbreviato, sono previste complessivamente trentotto edizioni, che si svolgeranno in tutte e tre le Asl in cui si divide la Toscana e in più città. Per l’Asl Toscana Nord Ovest ad esempio ne saranno organizzati a Massa (due corsi), a Pontedera (due corsi), a Pisa (tre corsi), a Viareggio (un corso), a Lucca (tre corsi) e a Livorno (tre corsi). Nell’Asl Toscana centro ne sono previsti tre a Firenze, quattro a Pistoia, altrettanti a Prato, tre ad Empoli e due nell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Nell’Asl Toscana Sud Est ne saranno organizzati due ad Arezzo, ancora due a Grosseto, due a Siena e uno presso l’azienda ospedaliero universitaria senese.

Per gli Oss specializzati i posti sono invece novanta ed il corso di formazione complementare è organizzato dalle tre aziende ospedaliero universitarie toscane: trenta posti presso l’Aou Careggi, trenta presso l’Aou pisana ed altrettanti presso l’Aou senese.

Tutti gli avvisi sono pubblicati sul sito di Estar all’indirizzo www.estar.toscana.it/index.php/altri-avvisi.

Le domande si presentano on line dal link all’interno.