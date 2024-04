EstateLandia: il centro estivo del CSI Arezzo che fa crescere

Dopo il successo delle attività invernali e pasquali, l’Area Educativa del Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano si prepara a illuminare l’estate.

A partire dall’undici giugno, i piccoli dai 3 anni in su avranno l’opportunità di immergersi nell’entusiasmante mondo di “EstateLandia”, i nuovi centri estivi ospitati al San Domenico Village, casa del CSI.

La Responsabile dell’Area Educativa, Vincenza Balsamo, condivide la visione entusiasmante di questa nuova avventura: “Il successo straordinario dell’anno precedente, con oltre 100 famiglie che ci hanno affidato i loro tesori, è stato il nostro trampolino di lancio.

Desidero ringraziarle personalmente per aver contribuito alla nostra crescita. Quest’anno segna il quarto anniversario dei nostri centri estivi, che si terranno nella nostra sede di via del Balilla, 11, a due passi da Piazza San Domenico.

Abbiamo scelto di denominare l’edizione 2024 ‘EstateLandia’ poiché ci riserviamo una sorpresa straordinaria da svelare ai genitori quando si recheranno a chiedere informazioni. Tuttavia, le attività consolidate sono molteplici: dallo sport, fiore all’occhiello, ai percorsi di psicomotricità, dalle attività manuali agli ingressi in piscina e alle visite ai musei.

I nostri educatori saranno sempre al fianco dei bambini: insieme a loro, stiamo elaborando un piano educativo dettagliato.

Desidero sottolineare che il centro estivo non è un semplice parcheggio dove lasciare i propri figli, come erroneamente potrebbe pensare qualcuno, ma rappresenta un valore educativo cruciale.

Durante l’estate, sostituiamo la scuola e accompagniamo il bambino per ben tre mesi.

E noi ci impegniamo a offrire loro un’esperienza completa a 360°”.

Con “EstateLandia”, il CSI Arezzo promette un’estate indimenticabile, arricchita da avventure, apprendimento e crescita personale per ogni bambino e bambina che vi parteciperà.