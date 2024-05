Oggi farro

Il farro è un cereale adatto per generare una salutare vitalità in ogni stagione dell’anno.

Il farro contiene un limitato contenuto in carboidrati, attorno tra 50-55 g per 100 g di prodotto.

Sazia senza introdurre un eccesso di carboidrati perchè il farro durante la cottura in acqua triplica il suo volume.

La cottura triplica il suo volume: una dose di 50 g di farro peso crudo, cotto diventa 150 g pur mantenendo solo 25 g di carboidrati.

Cosi la glicemia dopo il pasto resta bassa e cosi anche l’ormone insulina, ormone del dopo pasto e dell’accumulo adiposo se prodotta in eccesso per una errata alimentazione.

TONO E VITALITA’

Il farro è uno dei cereali dotati di maggiore contenuto di proteine e in virtù dei suoi aminoacidi è un alimento che dà tono, senso di forza e di efficienza.

Contiene una valida dose di aminoacidi ramificati (valina, leucina, isoleucina) utili per tono muscolare ed energetico, per il mantenimento del tessuto muscolare magro.

Il minerale magnesio, presente in misura elevata nel farro integrale, facilita l’utilizzazione dell’insulina e migliora l’attività contrattile dei muscoli, evitando così la comparsa dei crampi (molto utile agli sportivi)

Il rapporto tra la dose dell’amido e le proteine è 4, cioè il farro fornisce un grammo di proteine ogni 4 grammi di carboidrati, assai utile per chi pratica attività sportiva agonistica ed amatoriale.

Il farro è il cereale più adatto a combattere lo stress perché possiede dosi generose di lisina e fenilalanina, due aminoacidi “tonici” precursori degli ormoni della tiroide e dell’adrenalina. Il farro è indicato a persone che desiderano essere attivi, dinamici.

Per coloro che desiderano avere uno stile alimentare vegetariano, il farro è uno dei cereali più indicati proprio per il suo contenuto in proteine vegetali.

Considerevole è il contenuto in acido glutammico, assai vantaggioso per il l’igiene e il benessere intestinale.

Sono responsabile di una Istituzione pubblica in Arezzo, mia città natale e di vita, che ha la proprietà di 1300 ettari.

Azienda con agricoltura biologica, con agricoltura rigenerativa. Coltivo e raccolgo il farro. Ho trasferito le mie conoscenze di scienza della alimentazione nella attività agricola. Ho sempre avuto questo pensiero: Medicina e Agricoltura sono due scienze per la vita e per la salute umana e dell’ambiente.

Buona giornata in salute. PS : nella foto sono in un campo di farro