Sport e turismo: bilancio da record per il trofeo “Guidelli”

L’ultima edizione del trofeo giovanile di pallacanestro “Guido Guidelli” si è conclusa con un trionfo senza precedenti per la Scuola Basket Arezzo.

Questo trentanovesimo capitolo della manifestazione ha segnato un punto di svolta, con risultati eccezionali sia sul campo che sugli spalti, confermando il successo di un format che unisce sport e turismo.

Il torneo “Guidelli” non è solo un evento sportivo, ma anche un catalizzatore per la promozione e la valorizzazione del territorio aretino.

Con oltre 1700 persone affollanti gli spalti per tre giorni consecutivi, l’evento ha generato un significativo impatto economico, con 14 alberghi convenzionati e altre strutture ricettive che hanno registrato un’occupazione straordinaria.

Dal punto di vista sportivo, il torneo ha visto la partecipazione di 750 giovani atleti provenienti da 38 squadre di Under13 e Under14, provenienti da ogni angolo d’Italia. Con 81 partite disputate in 8 diversi palazzetti distribuiti in 4 comuni della provincia, l’evento ha dimostrato una logistica impeccabile, con l’innovazione del servizio navetta gestito direttamente dalla Scuola Basket Arezzo.

Il successo del trofeo “Guidelli” è frutto dell’impegno di circa 40 volontari che hanno lavorato duramente per garantire la perfetta riuscita dell’evento.

Questo bilancio straordinario getta le basi per un futuro ancora più promettente, con la prospettiva entusiasmante della quarantesima edizione nel 2025.

Il presidente della Sba, Mauro Castelli, ha sottolineato l’eccezionale impatto dell’evento, sia sul versante sportivo che turistico, confermando il potenziale del turismo sportivo come risorsa chiave per la crescita del territorio.

In conclusione, il trofeo “Guidelli” si conferma non solo un evento sportivo di primo piano, ma anche un catalizzatore per lo sviluppo turistico e economico della regione, promuovendo lo spirito sportivo e valorizzando le bellezze del territorio aretino.