Espulso dalla Polizia di Stato: il ‘Re di Sant’Agostino’ torna in Tunisia

Nella giornata di mercoledì 25 aprile, la Polizia di Stato ha preso provvedimenti contro un cittadino tunisino, conosciuto come il “Re di Sant’Agostino”, la nota piazza nel centro di Arezzo.

Il giovane, poco più che ventenne, è stato imbarcato su un volo charter diretto a Tunisi per essere riportato nel suo Paese d’origine.

Quest’uomo era già noto alle Forze dell’Ordine per il suo coinvolgimento in traffici di droga e rapine, soprattutto ai danni dei suoi coetanei, compresi i minorenni.

Non essendo in regola per rimanere in Italia, era già stato precedentemente portato in un centro per il rimpatrio, ma era riuscito a fuggire e tornare nella provincia di Arezzo.

Dopo un’attività intensa delle autorità locali, tra cui le Volanti, la Squadra Mobile e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Arezzo, il ragazzo è stato nuovamente individuato e portato in un centro di detenzione.

Questa volta, il rimpatrio è avvenuto con successo dopo pochi giorni, riportandolo nel suo Paese di origine.