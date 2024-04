Gestire il cervello

Il cervello va gestito in modo attivo e consapevole.

Il cervello registra tutto ciò che entra dentro di noi sia entrata cosciente sia inconsapevole. E archivia in memoria.

La memoria è catene di proteine e di impulsi biochimici, archiviati in aree cerebrali specifiche.

C’è chi afferma di perdere la memoria in particolare la memoria “breve”, atti del vivere quotidiano.

La memoria a breve termine conserva le nuove informazioni per circa 20 secondi, poi se vengono elaborate in modo profondo (reiterazione elaborativa) passano alla memoria a lungo termine, dove si conservano per un periodo di tempo lungo (ore, giorni, mesi, anni), altrimenti vengono meno.

Noi perdiamo la memoria a breve termine perché viviamo senza rendersi conto di vivere. Scivoliamo sul presente.

Galleggiamo nel presente senza radici.

La fretta non lascia traccia in noi.

Non resta nulla.

Non e’ che perdiamo la memoria, e’ che noi non creiamo la memoria.

Ricordiamo quando si studiava una poesia a memoria: si leggeva e si ripeteva più volte e a voce alta.

E ancora oggi ricordiamo la poesia.

Il nostro cervello ha avuto in dono dalla natura la neuroplasticita’.

I neuroni cerebrali nel ricevere le stimolazioni sensoriali esterne riescono ad elaborare nuove sinapsi in grado di collegare più neuroni tra loro.

La sinapsi è un “filo” proteico che unisce più neuroni cerebrali tra loro.

E’ un dono vitale di evoluzione naturale.

Il cervello alla nascita ha la stessa struttura anatomica di millenni fa.

Il miracolo e’ che questo cervello – hardware e’ soggettivo perche’ ciascuno ha il suo DNA. Ciascuno poi agisce sul suo hardware con la sua vita, con la sua conoscenza …cultura e può modularlo.

La vita e la cultura sono software.

La cultura intesa come esperienza globale individuale genera una specifica neuroplasticita’. Ciascuno ha il suo cervello, la sua neuroplasticita’, il suo software perché ciascuno ha la sua vita.

Ogni giorno il 4% delle proteine cerebrali cambia e se non abbiamo una adeguata nutrizione proteica, il cervello decade.

La Natura ha preferito ed esalta la diversità come via allo sviluppo della vita biologica.

Il conformismo compromette la salute culturale, non genera la capacità di vivere la contemporaneità.

Non genera memoria.

La fretta cancella la memoria perche’ non crea la memoria.

Evitare la fretta e il conformismo, per gestire il nostro cervello.

Più informazioni immettiamo nel cervello, le più diversificate, più si sviluppa la neutoplasticita’.

Il futuro e’ dentro di noi.