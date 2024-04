L’Amen SBA Under 19 Gold imbattutta nel girone di prima fase

L’Amen SBA Under 19 Gold della Scuola Basket Arezzo ha conquistato in modo indiscusso la vetta del girone di Prima Fase, mantenendo la propria imbattibilità e dimostrando ancora una volta l’eccellenza del settore giovanile della società amaranto.

Nell’ultimo confronto contro l’Olimpia Legnaia Firenze, squadra seconda in classifica, i giovani talenti amaranto hanno garantito la vittoria, chiudendo così la fase iniziale del torneo al primo posto senza subire alcuna sconfitta.

Questo risultato è il frutto di un percorso netto e determinato, iniziato a ottobre contro la Mens Sana Siena, durante il quale la SBA ha dimostrato non solo abilità tecnica, ma anche resilienza e determinazione nel raggiungere traguardi così significativi.

Con 44 punti in classifica, l’Amen SBA ha superato la Polisportiva Galli San Giovanni, Jokers Legnaia Firenze e Laurenziana Firenze, qualificandosi per il girone che decreterà il Campione Toscano.

Questa fase vedrà sfide con Lucca, Cecina, US Livorno e Grosseto, con l’obiettivo di ottenere l’accesso agli spareggi per la Finale Nazionale di Categoria.

Il coach Vezzosi si è mostrato soddisfatto del rendimento della squadra durante la prima fase, sottolineando l’importanza di un campionato senza sconfitte e la determinazione dei suoi ragazzi.

Il Presidente SBA, Mauro Castelli, ha invece elogiato sia i giocatori che lo staff tecnico per l’impeccabile inizio di stagione, esprimendo la fiducia nel mantenere l’alto livello nelle sfide successive.

La rosa dell’Amen Under 19 Gold, composta da giovani talenti come Alessio Borri, Tommaso Capacci e Cesare Cassi, ha dimostrato il proprio valore sul campo, con l’obiettivo di continuare a brillare anche nella seconda fase del torneo.

Il trionfo imbattuto del team amaranto non solo celebra il successo sportivo, ma testimonia anche l’efficacia del lavoro svolto nel settore giovanile, alimentando la speranza di ulteriori successi nella stagione a venire.