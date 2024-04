Arezzo, nuove tariffe dell’imposta di soggiorno dal primo maggio

Con l’avvicinarsi del primo maggio, è tempo di prepararsi all’entrata in vigore delle nuove tariffe dell’imposta di soggiorno per gli ospiti non residenti di età superiore ai 12 anni presso le strutture ricettive del territorio comunale di Arezzo.

A partire da questa data, l’imposta dovrà essere corrisposta per i primi 4 giorni di permanenza e sarà articolata in tre fasce tariffarie.

Per i soggiorni con un prezzo fino a 40 euro, l’imposta sarà di 1,50 euro al giorno.

Per i prezzi compresi tra i 40 e i 400 euro, l’imposta sarà di 3 euro al giorno, mentre per i prezzi superiori ai 400 euro, l’imposta sarà di 5 euro al giorno.

È importante notare che per gli alberghi, gli affittacamere e i B&B, tali fasce di prezzo si riferiscono al costo di ciascuna camera.

Per le strutture ricettive che non operano su base di camera, come agriturismi, case vacanza e locazioni brevi, il costo da considerare per l’individuazione della fascia di prezzo di riferimento sarà quello quotidiano dell’intera struttura, diviso per il numero delle camere dichiarate presso il Suap o la Regione Toscana, nel caso delle locazioni brevi.

Per i campeggi, l’imposta sarà stabilita nella misura fissa di 1,50 euro al giorno per ogni persona, sempre per i primi 4 giorni e indipendentemente dal costo del pernottamento.

Per eventuali chiarimenti o informazioni aggiuntive, l’Ufficio Tributi è a disposizione tramite l’indirizzo email impostasoggiorno@comune.arezzo.it o al numero 0575377416, operativo il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 13.