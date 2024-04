L’ Arezzo pareggia a Perugia ma assicura i playoff: la certezza matematica per gli amaranto

L’Arezzo torna dalla trasferta di Perugia con un buon punto ottenuto in una gara a tratti bella ed avvincente.

Le due squadre iniziano al piccolo trotto e per i primi 15 minuti succede poco o nulla. Al 17’ la prima palla goal del match è per i padroni di casa con Iannoni che calcia da posizione defilata e Trombini che tocca la palla e ne rallenta la corsa verso la porta dove, proprio sulla linea Lazzarini scaraventa lontano.

Poco prima della mezz’ora è Mawuli, sempre sulla linea di porta, a salvare ancora il risultato. L’Arezzo prova a rendersi pericoloso ma non riesce mai ad impensierire il portiere avversario.

Inizia la ripresa e gli amaranto, oggi in casacca bianca, passano in vantaggio. L’azione parte dalla fascia sinistra poi la palla arriva sulla destra a Risaliti che si inventa assist-man mettendo una palla perfetta a centro area dove è appostato Lazzarini che al volo batte Adamonis. Vantaggio amaranto merito dei due centrali di difesa.

Formisano opera subito due cambi ed è proprio il nuovo entrato Matos che sulla destra supera Donati e crossa a centro area dove Vazquez anticipa Gucci (che proprio difensore non è!) e sighla il pareggio.

I padroni di casa vorrebbero l’intera posta ma Lazzarini devia in angolo un tiro insidiosissimo e poi Trombini si supera su Seghetti che gli si presenta davanti tutto solo. Anche gli uomini di Indiani hanno la possibilità, prima con Montini e successivamente con Pattarello di segnare ancora ma la loro mira non è delle migliori.

Termina con un pareggio che accontenta solo parzialmente le due contendenti.

Il Perugia cercava la vittoria per poter ambire ad essere la migliore 4^ dei tre gironi ma ancora ha davanti la Triestina (Girone A) con 1 punto di vantaggio e l’Arezzo che vorrebbe migliorare la sua posizione nei, ormai acquisiti, play off.

Per entrambe sarà decisiva la prossima giornata, ultima della stagione regolare, dove, oltre a dover trovare la vittoria dovranno guardare agli altri campi sperando nei passi falsi delle rivali.