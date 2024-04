Tragedia a Marrakech: muore Marco Merli, icona della Sangiovannese Calcio

Nel cuore di Marrakech, una tragedia ha scosso la comunità calcistica italiana. Marco Merli, uno dei pilastri della Sangiovannese Calcio, è improvvisamente scomparso mentre festeggiava il compleanno della moglie Susanna. A soli 61 anni, Merli, noto imprenditore nel settore immobiliare, è stato vittima di un tragico arresto cardiaco nonostante i soccorsi immediati che gli sono stati prestati.

La sua figura era da sempre associata al calcio azzurro, avendo giocato un ruolo fondamentale fin dalla giovinezza, soprattutto nell’epoca Casprini. Nel dicembre del 2016, aveva assunto la guida della società dopo la gestione Perpignano, riportando credibilità e stabilità a una piazza che, sotto la sua guida, ha costantemente mantenuto la salvezza nel massimo campionato dilettantistico.

Attualmente, Marco Merli ricopriva il ruolo di presidente del comitato biancazzurro, un gruppo di sostenitori devoti che hanno sempre sostenuto la squadra con passione e dedizione.

Oltre alla sua importante figura nel mondo del calcio, Marco Merli lascia un vuoto incolmabile anche nell’ambito imprenditoriale. Sopravvivono alla sua scomparsa la moglie Susanna e i due figli Francesco e Tommaso, oltre a una comunità sportiva e imprenditoriale che lo ricorderà con affetto e stima.

Nonostante la tragedia, la partita prevista per oggi tra la Sangiovannese e il Poggibonsi si svolgerà regolarmente. In un clima surreale e carico di emozioni, i giocatori daranno il massimo per ottenere un risultato che significherebbe molto più di una semplice vittoria: sarebbe un omaggio alla memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport e alla comunità che amava.

