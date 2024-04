Tentano colpo in un’azienda orafa: messi in fuga dai vigilantes

Un nuovo episodio di tentato furto ad Anghiari, questa volta prendendo di mira un’azienda orafa.

Il tentativo di furto è avvenuto nella notte di giovedì scorso, è stato prontamente sventato grazie all’intervento tempestivo della vigilanza privata.

Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui due individui, il volto celato da passamontagna e vestiti con tuta nera, hanno tentato di penetrare nell’edificio dal tetto poco dopo la mezzanotte.

Tuttavia, la presenza di una pattuglia di vigilantes nella zona ha messo in fuga i malviventi prima che potessero compiere il loro intento.

Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri della locale stazione, sono intervenute sul posto per avviare le indagini e fare chiarezza sui dettagli dell’accaduto.

Questo tentativo di furto arriva solo pochi giorni dopo l’attacco alla Nicol Preziosi, un’altra azienda di preziosi della zona, dove i ladri sono riusciti a portare via un bottino del valore di circa 300 mila euro.

La comunità è in allarme per questa serie di eventi e spera che le autorità possano garantire la sicurezza delle imprese locali.