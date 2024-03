L’Arezzo domina il Pineto: trionfo in Abruzzo e obiettivo playoff sempre più vicino

Gli amaranto superano il tabù Pineto con una vittoria convincente, sfruttando al meglio le opportunità e consolidando la loro posizione in zona playoff

L’Arezzo sfata il tabù Pineto imponendosi in Abruzzo per 3 ad 1. La partita è subito scoppiettante e dopo solo 30” Trombini salva sulla linea ma l’arbitro aveva fischiato un fallo a favore del portiere amaranto.

Gli amaranto però non si fanno impressionare ed al 15’ passano in vantaggio con Chiosa che è lesto a deviare in porta un angolo di Guccione.

Neppure il tempo per i padroni di casa di organizzarsi che gli ospiti raddoppiano ancora su palla da fermo, questa su punizione.

E’ sempre Guccione che si incarica della battuta e Pattarello di testa in tuffo supera Tonti.

Due a zero dopo solo 20’ di gioco per gli uomini di Indiani.

Il Pineto non ci sta e la partita risulta frizzante e bella da vedere con occasioni da entrambe le parti. Trombini si erge a protagonista negando, in almeno due occasioni, il goal che ridurrebbe le distanze al Pineto.

Al 35’ è il terzino Borsoi che con un sinistro precisissimo supera l’estremo difensore amaranto.

Si va al riposo con l’Arezzo in vantaggio per una rete a zero.

Ad inizio ripresa sia Indiani che Beni operano una sostituzione.

L’allenatore di casa inserisce Amadio per dare esperienza e profondità alla squadra mentre Indiani toglie Damiani, ammonito, per Foglia.

La partita continua su buoni ritmi e continui capovolgimenti di fronte.

Il Pineto cerca il goal del pari mentre l’Arezzo quello che metterebbe al sicuro il risultato.

L’episodio risolutivo si verifica al 20’ quando Pattarello ormai solo in area davanti a Tonti è trattenuto da dietro da Borsoi.

Cartellino rosso per il difensore abruzzese e rigore per gli amaranto.

Sul dischetto va Guccione che ha un conto aperto con l’estremo del Pineto che gli ha parato il rigore all’andata.

Per il numero 7 aretino la porta del Pineto è stregata. Il suo tiro termina sul palo e rientra in campo dove il più lesto di tutti è Pattarello che calcia in rete.

É il 3 a 1.

L’Arezzo, con il doppio vantaggio e l’uomo in più non ha difficoltà a controllare la gara sino al fischio finale ed aggiudicarsi la vittoria.

Con la vittoria odierna l’obiettivo play off si fa sempre più concreto avendo gli amaranto 4 punti di vantaggio sull’11esima in classifica (Lucchese) e le prossime due gare da disputare tra le mura amiche contro Fermana e Juventus NJ.