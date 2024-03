L’ Arezzo continua a vincere: batte la Fermana 2-0

E dopo avere sfatato il tabù Pineto nell’ultima di campionato l’Arezzo oggi aggiunge un’altra ciliegina al proprio cammino.

Ottiene, infatti, la terza vittoria consecutiva cosa mai avvenuta in questa stagione.

Ne fa le spese la Fermana, ultima in classifica, ma che si presenta al Città di Arezzo consapevole che solo con una prova maiuscola può sperare di portare a casa tre punti e rincorrere i play out.

Gli uomini di Mosconi, ex portiere amaranto, partono subito con buon ritmo e collezionano diversi angoli rendendosi anche pericolosi quando arrivano dalle parti di Trombini.

Al 10’ però è l’Arezzo che recrimina per un fallo al limite dell’area dei Fort su Gucci lanciato solo verso la porta difesa da Borghetto.

A tutti è parso un intervento da cartellino rosso per “chiara occasione da rete” ma non per il direttore di gara che estrae il cartellino giallo.

Batte la punizione Gaddini che colpisce il palo.

Sono poi gli ospiti a rendersi pericolosi in due occasioni con Giovinco.

Trombini super nella prima devia in angolo.

Passano pochi minuti ed arriva il goal del vantaggio siglato da Catanese con un gran tiro da fuori area.

Si va al riposo con l’Arezzo in vantaggio ma con una Fermana tutt’altro che arrendevole. Gli ospiti, come detto, hanno creato qualche pericolo ed anche l’aver battuto 7 angoli la dice lunga sul loro atteggiamento mai remissivo tanto che Sorrentino al 42’ sciupa di testa la palla del pari.

A due passi da Trombini infatti colpisce male mandando altissimo.

Pericolo scampato.

Nella ripresa Indiani manda in campo Mawuli e Coccia per Damiani e Donati.

Il secondo tempo ricalca, in qualche modo, la prima parte di gara.

I padroni di casa gestiscono e cercano il goal della sicurezza ma gli ospiti non cedono e continuano ad essere pericolosi quando hanno l’opportunità di avvicinarsi ai 16 metri.

Pattarello sulla sua fascia salta spesso l’avversario e pennella cross per i compagni che però non sono precisi.

Al 25’ arriva il raddoppio.

Ancora Pattarello sulla destra che supera in velocità il suo avversario e lancia dalla parte opposta dove arriva Guccione che rimette al centro dell’area.

Borghetto esce malamente ed agevola l’incornata di Gucci che segna il suo 11° goal stagionale.

Di qui al termine sono i padroni di casa i più pericolosi e la Fermana si salva più volte con deviazione dei propri difensori o per imprecisione degli attaccanti amaranto.

Alla fine la vittoria arriva con un risultato che pare stretto per i padroni di casa.

Nove punti in tre gare che aprono scenari, per gli aretini, difficilmente pensabili solo poche settimane fa.

Il 7° posto in classifica (a pari punti con il Pontedera) è già un ottimo risultato ma solo un punto sopra c’è il Pescara e riuscire a superarlo in queste ultime 5 vorrebbe dire giocarsi la gara play off in casa anziché in trasferta.

Intanto sabato prossimo ci sarà un’altra gara interna, avversaria la Juventus NG, mentre gli abruzzesi andranno a fare visita alla capolista Cesena.

Scatti dal campo: le immagini di Arezzo vs Fermana