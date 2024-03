Minorenne con ferita taglio soccorsa nel cuore di Arezzo

Oggi pomeriggio alle 17.30 nel cuore di Arezzo, in via dell’Anfiteatro, è stata soccorsa una minorenne con una ferita da taglio.

Stando alle prime ricostruzioni due 16enni, una italiana e una sudamericana, avrebbero litigato per futili motivi e ad un certo punto una ha tirato fuori un coltello colpendo l’altra.



Una nuova aggressione violenta ha scosso oggi, domenica 17 marzo, la città di Arezzo. Dopo l’episodio avvenuto nelle prime ore del mattino in via dei Carabinieri, un altro violento incidente si è verificato nel tardo pomeriggio nel centro storico, precisamente in via dell’Anfiteatro, una delle strade che collega via Margaritone a piazza San Jacopo.

L’accaduto si è svolto proprio di fronte alla sede della pubblica assistenza Croce Bianca, intorno alle 17:30, quando una discussione tra due giovani è degenerata in un grave episodio di violenza.

Entrambe le ragazze sono 16enni, e sembra che una di loro abbia affrontato l’altra armata di un coltello.

Fortunatamente, alcuni adulti presenti, tra cui volontari della Croce Bianca, sono intervenuti per separare le due minori mentre la situazione diventava sempre più violenta.

Tuttavia, una delle ragazze è rimasta ferita, colpita al volto, in particolare al mento, dalla lama della sua aggressiva avversaria.

L’allarme è stato immediatamente dato dalla pubblica assistenza, e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Arezzo per indagare sulla dinamica dell’incidente.

La giovane ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Donato di Arezzo con codice giallo per ricevere cure e suturare la ferita, mentre la responsabile dell’aggressione è stata identificata dai militari e condotta in caserma per ulteriori accertamenti.