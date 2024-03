Il sindaco di Arezzo Tale e quale

Immaginate se lo spettacolo Tale & Quale, show della rotaia svoltosi anche quest’anno al teatro Tenda di Arezzo in favore del Calcit si fosse svolto a Castiglion Fiorentino.

Il sindaco Mario Agnelli avrebbe presidiato la struttura fino dal pomeriggio, avrebbe incontrato tutti gli organizzatori e i partecipanti, insomma, avrebbe dimostrato la propria presenza istituzionale.

Invece, anche quest’anno, il sindaco Ghinelli (forse in America?) né la sindaca in pectore Tanti non si sono fatti vedere.

Sentivo nelle prime file “Ma c’è il sindaco?” “Figurati” rispondevano in coro i vicini.

Eppure la manifestazione ha un bel risvolto per questa città, con tribune piene di gente consapevoli di partecipare ad un evento che oltretutto permette il sostentamento del servizio “scudo” per le cure domiciliari oncologiche.

C’era però, ancora una volta la senatrice Tiziana Nisini, deputata e vice-presidente della Commissione Lavoro, a coprire evidenti buchi di questa amministrazione comunale.

La Nisini ha il pregio di immergersi nelle realtà comunali dimostrando presenza ed attaccamento, senza puzza sotto il naso e con semplicità.

(e chi scrive non è certo di quella parte politica).

Lo spettacolo del Tale & Quale è stato molto bello.

I cantanti in gara, bravi e coraggiosi, gli intermezzi comici degli Avanzi di Balera, con un Alessandro Lisi spettacolare, hanno fatto scompisciare il pubblico.

Bravi i presentatori con un Maurizio Borgogni (Ceccarino) in gran forma e l’orchestra e i vocalist, veramente professionisti.

Un Plauso agli organizzatori per tutte le difficoltà di gestire un evento così affollato.

Al prossimo anno (con il sindaco o meno).