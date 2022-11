I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno, intenti a perlustrare le arterie stradali cittadine, non è sfuggito l’atteggiamento guardingo dell’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati di spaccio di stupefacenti.

Erano da poco passate le 9 del mattino, quando gli uomini dell’Arma lo notano procedere, a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, in direzione opposta alla loro.

Nel momento in cui vede la gazzella dell’Arma, l’uomo, che sta percorrendo una strada periferica, cambia bruscamente direzione, e provava ad allontanarsi, accelerando sensibilmente l’andatura.

I Carabinieri, insospettiti dall’anomala manovra, avendo il forte sentore che il soggetto stesse tentando di eludere un eventuale accertamento di polizia, decidono di sottoporlo a controllo, mettendosi così alla ricerca dell’uomo, nel frattempo allontanatosi nelle vie limitrofe.

Dopo alcuni minuti, le ricerche davano i frutti sperati, e l’uomo viene intercettato poche centinaia di metri più in là, intento, ormai senza ombra di dubbio, a cercare di guadagnare la fuga.

Bloccatolo, i Carabinieri procedono alla perquisizione personale e veicolare, che conferma l’intuizione di militari: infatti, nonostante un vano tentativo di distogliere la loro attenzione dai vani all’interno dei quali aveva custodito lo stupefacente, viene trovato in possesso di 28 dosi di cocaina , già suddivise e pronte per la vendita, oltre ad alcune dosi di hashish .

Oltre alle dosi di stupefacente, i Carabinieri trovano indosso al fermato anche circa 450euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, palese provento di attività di spaccio.

I militari decidonoquindi di estendere la perquisizione all’abitazione del fermato, dove trovano ulteriori 100 grammi circa di cocaina , oltre a vario materiale per il confezionamento, quali buste di cellophane, 1 bilancino di precisione e 1 macchina per sottovuoto.

L’uomo, è stato arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Poche ore prima, a Montevarchi, sempre personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno aveva invece fermato, nel cuore della notte, un 17enne incensurato.

Sottoposto a perquisizione vista la tarda ora della sera e l’atteggiamento guardingo assunto alla vista dei militari, viene trovato in possesso di un frammento di del tipo hashish del peso netto di gr. 2,35, nonché un bilancino di precisione.

Anche in questo caso, la perquisizione estesa al domicilio, porta al ritrovamento, all’interno di una scatola metallica custodita nella camera da letto, un pezzo della medesima sostanza, del peso di gr. 41,78, oltre ad alcune foglie di marijuana, del peso di gr. 0,74.

Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.